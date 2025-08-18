Інтерфакс-Україна
Події
18:58 18.08.2025

1-й віцепрем’єр анонсував запуск грантових програм щодо ракет, вибухових речовин

1 хв читати
Нові грантові програми для виробників ракет, вибухових речовин та автономних дронів будуть анонсовані та запущені наступного тижня, повідомив перший віцепрем’єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на презентації проєкту Програми дій уряду у понеділок в Києві.

"Грантова програма, яку ми анонсуємо наступного тижня, – це ракетна програма. Це і крилаті ракети, і балістичні, і малої дальності, які можна використовувати для ППО. Ми вже приблизно 20 продуктів підтримали в ракетній програмі, ви бачите зараз новий, і інші ракети", - сказав він.

Федоров зазначив, що гранти на виробництво вибухових речовин будуть великими – більше ніж 100 млн грн, "умовно на заводи під ключ", які будуть використовувати інновації.

"І (грантова програма на) автономні дрони, тому що в нас ніколи не буде більше людей, ніж у росіян, але автономність дронів потрібно підвищити, робити все, щоб ми могли працювати в умовах РЕБу, який зараз розвивається, і в інших складних умовах, де є проблема з піхотою", – пояснив перший віцепрем’єр.

За його словами, наразі гранти видаються на суму 0,5 млн грн, 1 млн грн, 2 млн грн, 4 млн грн, але на цей проєкт гранти будуть більшими.

