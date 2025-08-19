Інтерфакс-Україна
Події
10:32 19.08.2025

Україна планує до кінця 2025р оголосити конкурс на концесію контейнерного та 1-го терміналу порту "Чорноморськ"

Україна до грудня 2025 року планує оголосити концесійний конкурс щодо контейнерного та першого терміналу в морському порту "Чорноморськ" та прийняти рішення про доцільність проекту концесії поромного комплексу, йдеться у опублікованому цього тижня проєкті Програми дій уряду.

Міністерство розвитку громад та територій України у квітні 2025 року повідомляло, що тендер серед зацікавлених в концесії Чорноморського контейнерного терміналу (CCT) мав відбутися в другому кварталі 2025 року, а підписання контракту з переможцем очікується в четвертому кварталі цього року.

Зазначалось, що такі плани було представлено учасникам Інвестиційної конференції щодо реалізації концесійного проєкту у порту "Чорноморськ" (Одеська обл.), що відбулася 24 квітня у Варшаві.

Окремо було вказано, що мова була про довгострокову концесію на 40 років, що охоплює два термінали: контейнерний та універсальний з потенціалом до 760 тис. TEU та понад 5 млн тонн вантажу щороку.

Проєкт передачі терміналів в порту "Чорноморськ" в концесію було підготовлено за участі Міжнародної фінансової корпорації (IFC) і Європейського банку реконструкції та розвитку (EВРР). Він має готову тендерну документацію з чіткими умовами участі, структурою ризиків та гарантіями підтримки з боку держави, уточнили в міністерстві в квітні 2025 року.

Процес підготовки до реалізації концесійних проектів у порту "Чорноморськ" розпочався ще до повномасштабного вторгнення Росії. Тендери планували оголосити в 2022 році, але цього не сталося. Мінрозвитку поновило процеси в 2023 році. В лютому 2025року було оголошено про підготовку двох концесійних проектів в цьому порту і плани оголосити конкурс до кінця 2025 року.

