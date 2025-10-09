П'ятьох людей поранено через удари окупантів по Одещині

Фото: ДСНС Одещини

П’ятеро людей зазнали поранень через атаку окупаційної армії РФ по Чорноморську (Одеська обл.) в ніч проти четверга, повідомив глава Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"П’ятеро потерпілих, їх стан – середній, їм надано всю необхідну медичну допомогу. Бажаю їм скорішого одужання", - сказав він в ефірі телемарафону.

За його словами, атаки зазнала портова інфраструктура та товари експортного призначення, що не мають військового призначення.

Кіпер також повідомив, що пошкоджень зазнала критична інфраструктура Чорноморська. Наразі 30 тис абонентів лишаються без енергопостачання. У місті відкрито 16 пунктів незламності для обігріву та підзарядки гаджетів містян, робота лікарень, мобільного зв’язку та інших об’єктів критичної інфраструктури забезпечується генераторами.

"Всі служби залучено, щоби якнайшвидше відновити (електропостачання – ІФ-У) … Оскільки ми розуміємо, що температура… може понижуватися, працюємо, щоб подати електрику до всіх будинків міста", - сказав очільник ОВА.

Кіпер повідоми, що зроблено висновки з двох попередніх зим, тому в області створено запас пального, який дасть можливість забезпечувати живлення генераторами критичної інфраструктури у термін до одного тижня.

Як повідомлялося, енергопостачання відсутнє в Чорноморську та всіх населених пунктах Чорноморської громади, крім одного села, внаслідок нічної атаки російських окупантів. Втім робота критичної інфраструктури забезпечується генераторами, повідомив міський голова Чорноморська Василь Гуляєв.