Шмигаль про проєкт Програми дій Уряду: від 50% коштів на озброєння мають іти українським виробникам

Безпека й оборона — серед основних пріоритетів проєкту Програми дій Уряду, представленого у понеділок, відзначив міністр оборони України, ексголова уряду Денис Шмигаль.

"Щонайменше 50% коштів на озброєння мають іти українським виробникам. Ми стимулюємо розвиток виробництва та впроваджуємо відповідні механізми. Серед них: Build with Ukraine та Build in Ukraine, "данська модель", - написав Шмигаль в Телеграм за підсумками презентації.

Він наголосив на взаємодії з партнерами через нові інструменти PURL та SAFE, наданні можливості бригадами напряму закуповувати потрібне їм оснащення, а також запуску в повну експлуатацію системи управління постачанням DOT-Chain — "маркетплейсу для Збройних сил".

Як повідомлялося, в проєкті Програми дій уряду, оприлюдненому в понеділок, відзначається, що програмна ціль Міністерства оборони – "уряд забезпечує спроможність Сил оборони для відсічі збройної агресії РФ проти України та відновлення територіальної цілісності України, переходячи до сумісних із стандартами НАТО систем управління, озброєння і зв’язку, одночасно модернізуючи оборонні закупівлі та промисловість і посилюючи медичне, матеріально-технічне та фінансове забезпечення".