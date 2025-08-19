Інтерфакс-Україна
10:44 19.08.2025

Україна розраховує на відкриття всіх переговорних Кластерів про вступ до ЄС до кінця 2026р - програма дій уряду

Проєкт програми дій уряду передбачає, що Україна розраховує на відкриття всіх переговорних Кластерів про вступ до Європейського Союзу до кінця 2026 року.

Згідно з положеннями проєкту програми дій, яка стосується віцепремʼєр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, у вересні 2025 року має бути завершено офіційний скринінг за Кластером 5 "Ресурси, сільське господарство та політика згуртованості", а до кінця серпня, вересня і жовтня урядом має бути розроблено та схвалено переговорні позиції України за Кластером 3 "Конкурентоспроможність та інклюзивний розвиток", 4 "Зелений" порядок та стале з’єднання", Кластером 5 "Ресурси, сільське господарство та політика згуртованості" відповідно.

Очікується, що до 31 грудня 2025 року буде завершено офіційний скринінг відповідності законодавства України праву ЄС та національні процедури для відкриття за всіма переговорними кластерами, а до 31 грудня 2026 року Україною буде виконано всі бенчмарки та відкрито всі переговорні Кластери.

Також передбачається, що до кінця 2025 року буде розроблено Національну програму адаптації законодавства України до права ЄС (acquis ЄC), за умови прийняття Верховною Радою України відповідного закону.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів 14 травня затвердив дорожні карти, необхідні для відкриття першого Кластеру "Основи вступу" в передвступних перемовинах України та Європейського Союзу, а 30 травня затвердив переговорні позиції України в рамках вступу до Європейського союзу за Кластером 2 "Внутрішній ринок" та Кластером 6 "Зовнішні відносини". Також Україна завершила скринінг з Євросоюзом за переговорним Кластером3 "Конкурентоспроможність та інклюзивний розвиток". Крім того, в липні Україна завершила оцінку відповідності українського законодавства до права ЄС за Кластером 4 "Зелений порядок денний та стале зʼєднання", який є уже пʼятим з шести тематичних Кластерів.

Теги: #кластери #відкриття #переговорні #програма_дій_уряду

ВАЖЛИВЕ

Макрон на зустрічі з Трампом та Зеленським: наступна зустріч має бути чотиристоронньою, бо йдеться про безпеку всієї Європи

Мелоні на зустрічі з Трампом та Зеленським: ми обговоримо насамперед безпекові гарантії для України, буде запропонована модель статті 5

Трамп про зустріч із Зеленським: Ми обговорили багато питань

Розпочалася зустріч Трампа та Зеленського з європейськими лідерами

Трамп поінформує Путіна про результати своєї зустрічі з Зеленським

ОСТАННЄ

Мерц: Коаліція охочих проведе зустріч у вівторок

У Києві відкрилася виставка 13-го етапу артмарафону "Покоління війни"

Російського залізничного сполучення через окуповану частину Запорізької області більше немає - Андрющенко

Макрон: Основною гарантією безпеки є українська армія – ЗМІ

РФ вдарила по нафтопереробних та газових об’єктах Полтавської області – Міненерго

Готовність США стати гарантом безпеки України змінює риторику про зупинку війни за будь-яку ціну на визнання, що РФ треба стримувати силою - Кондратюк

У Кременчуку після ворожій атаки знаходять нерозірвані касетні боєприпаси – мер

Апеляційна палата ВАКС скасувала арешт майна ЗЗФ, НЗФ та Покровського ГЗК групи "Приват" - ЗМІ

Трамп наполягає на зустрічі Путіна і Зеленського, щоб покласти край війні в Україні – ЗМІ

Мерц: Розмова між Зеленським і Путіним має відбутися протягом 14 днів – ЗМІ

