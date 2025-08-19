Україна розраховує на відкриття всіх переговорних Кластерів про вступ до ЄС до кінця 2026р - програма дій уряду

Проєкт програми дій уряду передбачає, що Україна розраховує на відкриття всіх переговорних Кластерів про вступ до Європейського Союзу до кінця 2026 року.

Згідно з положеннями проєкту програми дій, яка стосується віцепремʼєр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, у вересні 2025 року має бути завершено офіційний скринінг за Кластером 5 "Ресурси, сільське господарство та політика згуртованості", а до кінця серпня, вересня і жовтня урядом має бути розроблено та схвалено переговорні позиції України за Кластером 3 "Конкурентоспроможність та інклюзивний розвиток", 4 "Зелений" порядок та стале з’єднання", Кластером 5 "Ресурси, сільське господарство та політика згуртованості" відповідно.

Очікується, що до 31 грудня 2025 року буде завершено офіційний скринінг відповідності законодавства України праву ЄС та національні процедури для відкриття за всіма переговорними кластерами, а до 31 грудня 2026 року Україною буде виконано всі бенчмарки та відкрито всі переговорні Кластери.

Також передбачається, що до кінця 2025 року буде розроблено Національну програму адаптації законодавства України до права ЄС (acquis ЄC), за умови прийняття Верховною Радою України відповідного закону.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів 14 травня затвердив дорожні карти, необхідні для відкриття першого Кластеру "Основи вступу" в передвступних перемовинах України та Європейського Союзу, а 30 травня затвердив переговорні позиції України в рамках вступу до Європейського союзу за Кластером 2 "Внутрішній ринок" та Кластером 6 "Зовнішні відносини". Також Україна завершила скринінг з Євросоюзом за переговорним Кластером3 "Конкурентоспроможність та інклюзивний розвиток". Крім того, в липні Україна завершила оцінку відповідності українського законодавства до права ЄС за Кластером 4 "Зелений порядок денний та стале зʼєднання", який є уже пʼятим з шести тематичних Кластерів.