18:21 11.12.2025

Міжвідомча робоча група щодо вступу України у ЄС схвалила проєкти переговорної позиції за Кластерами 4 і 5

Міжвідомча робоча група з питань забезпечення переговорного процесу про вступ до Європейського Союзі та адаптації законодавства України до права ЄС затвердила проєкти переговорної позиції в межах переговорних Кластерів 4 і 5. 

"Сьогодні Міжвідомча робоча група з питань забезпечення переговорного процесу про вступ України до ЄС та адаптації законодавства України до права ЄС (МРГ) розглянула та схвалила переговорні позиції України за Кластерами 4 "Зелений порядок денний та стале з’єднання" та 5 "Ресурси, сільське господарство та політика згуртованості", - йдеться в повідомленні Офісу вцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Кластер 4 охоплює такі напрями як транспортне законодавство, енергетична політика, транс’європейські мережі, а також сферу охорони довкілля та клімату, а Кластер 5 містить такі питання, як сільське господарство, продовольча безпека, політика у сфері рибальства тощо.

Зазначається, що наступним кроком стане їх розгляд та затвердження Кабінетом міністрів, після чого Україна буде повністю готова до відкриття переговорів з ЄС за всіма Кластерами.

Як повідомляється, Кабінет міністрів 14 травня затвердив дорожні карти, необхідні для відкриття Кластеру 1 "Основи вступу" в передвступних перемовинах України та Європейського Союзу, а 30 травня затвердив переговорні позиції України в рамках вступу до ЄС за Кластером 2 "Внутрішній ринок" та Кластером 6 "Зовнішні відносини". Також Україна завершила скринінг з Євросоюзом за переговорним Кластером 3 "Конкурентоспроможність та інклюзивний розвиток", Кластером 4 "Зелений порядок денний та стале зʼєднання" та Кластером 5 "Ресурси, сільське господарство та політика згуртованості".

30 вересня єврокомісарка з питань розширення ЄС Марта Кос, повідомила, що Україна завершила процес скринінгу українського законодавства на відповідність європейському.

