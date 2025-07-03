Україна буде готова до відкриття інших кластерів про переговори щодо вступу в ЄС пізніше цього року – Зеленський

Україна готова відкрити перший кластер "Основи" про переговори щодо вступу в Європейський Союз, і буде готова до інших кластерів пізніше цього року, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Україна вже зробила все необхідне для початку переговорів про вступ, включаючи готовність відкрити перший основний кластер, і ми будемо готові до інших кластерів пізніше цього року. Настав час відкрити кластери", - сказав Зеленський під час пресконференції у Данії.

Президент наголосив на важливості зміцнення співпраці та координації через ЄС і НАТО зараз, коли є сумніви щодо подальшої підтримки Європи з боку США.