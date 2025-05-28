Міжвідомча робоча група щодо вступу України у ЄС схвалила проєкти переговорних позицій в межах Кластерів 2 і 6

Міжвідомча робоча група з питань забезпечення переговорного процесу про вступ до Європейського Союзі та адаптації законодавства України до права ЄС затвердила проєкти переговорних позицій в межах переговорних Кластерів 2 і 6.

"Члени Міжвідомчої робочої групи обговорили та затвердили проєкти переговорних позицій України в межах Кластерів 2 "Внутрішній ринок" і 6 "Зовнішні відносини". Ці документи, що будуть передані європейській стороні в межах переговорного процесу, враховують звіти Єврокомісії за підсумками скринінгу відповідних напрямів", - йдеться в повідомленні Офісу віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Зазначається, що переговорна позиція країни-кандидата – це офіційний документ із пропозиціями, які вона представляє перед початком переговорів з Євросоюзом про вступ. Ця позиція окреслює пріоритети, зобов'язання країни та адаптацію acquis ЄС (права ЄС) у контексті потенційного членства. Документ також може містити запити про перехідні періоди для гармонізації законодавства з відповідним правом ЄС.

Як повідомлялося, 14 травня Кабінет міністрів України затвердив дорожні карти, які потрібні для відкриття першого кластеру в передвступних перемовинах України та Європейського Союзу.

Пізніше, віцепремʼєр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції - міністерка юстиції України Ольга Стефанішина заявила, що Україна виконала всі необхідні передумови для відкриття першого переговорного Кластеру про вступ в ЄС.