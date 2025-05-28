Інтерфакс-Україна
Події
10:04 28.05.2025

Міжвідомча робоча група щодо вступу України у ЄС схвалила проєкти переговорних позицій в межах Кластерів 2 і 6

1 хв читати
Міжвідомча робоча група щодо вступу України у ЄС схвалила проєкти переговорних позицій в межах Кластерів 2 і 6

Міжвідомча робоча група з питань забезпечення переговорного процесу про вступ до Європейського Союзі та адаптації законодавства України до права ЄС затвердила проєкти переговорних позицій в межах переговорних Кластерів 2 і 6.

"Члени Міжвідомчої робочої групи обговорили та затвердили проєкти переговорних позицій України в межах Кластерів 2 "Внутрішній ринок" і 6 "Зовнішні відносини". Ці документи, що будуть передані європейській стороні в межах переговорного процесу, враховують звіти Єврокомісії за підсумками скринінгу відповідних напрямів", - йдеться в повідомленні Офісу віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Зазначається, що переговорна позиція країни-кандидата – це офіційний документ із пропозиціями, які вона представляє перед початком переговорів з Євросоюзом про вступ. Ця позиція окреслює пріоритети, зобов'язання країни та адаптацію acquis ЄС (права ЄС) у контексті потенційного членства. Документ також може містити запити про перехідні періоди для гармонізації законодавства з відповідним правом ЄС.

Як повідомлялося, 14 травня Кабінет міністрів України затвердив дорожні карти, які потрібні для відкриття першого кластеру в передвступних перемовинах України та Європейського Союзу.

Пізніше, віцепремʼєр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції - міністерка юстиції України Ольга Стефанішина заявила, що Україна виконала всі необхідні передумови для відкриття першого переговорного Кластеру про вступ в ЄС.

Теги: #переговори #кластери #єс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:23 28.05.2025
У 18-му пакеті санкцій ЄС проти РФ можуть бути "сильні речі" – Зеленський

У 18-му пакеті санкцій ЄС проти РФ можуть бути "сильні речі" – Зеленський

02:46 28.05.2025
Врегулювання конфлікту в Україні можливе лише дипломатичним шляхом - Держдеп

Врегулювання конфлікту в Україні можливе лише дипломатичним шляхом - Держдеп

20:46 27.05.2025
Чернишов про захист для українців у ЄС: Він має зберігатися до настання миру, але не може тривати вічно

Чернишов про захист для українців у ЄС: Він має зберігатися до настання миру, але не може тривати вічно

17:10 27.05.2025
Трамп висловив оптимізм щодо можливості досягнення торговельної угоди з ЄС

Трамп висловив оптимізм щодо можливості досягнення торговельної угоди з ЄС

13:31 27.05.2025
У ЄС затверджено фінансовий інструмент у 150 млрд євро для підтримки інвестицій в оборону, передбачається участь і України

У ЄС затверджено фінансовий інструмент у 150 млрд євро для підтримки інвестицій в оборону, передбачається участь і України

12:46 27.05.2025
Український уряд має на меті домовитись до кінця липня про довгострокову торговельну програму з ЄС

Український уряд має на меті домовитись до кінця липня про довгострокову торговельну програму з ЄС

10:21 27.05.2025
США і ЄС припинили співпрацю у сфері протидії ухиленню від санкцій проти Росії

США і ЄС припинили співпрацю у сфері протидії ухиленню від санкцій проти Росії

01:41 27.05.2025
У ЄС обговорюють поетапне згортання тимчасового захисту українських біженців

У ЄС обговорюють поетапне згортання тимчасового захисту українських біженців

23:49 26.05.2025
Мерц: Путін розцінює пропозиції переговорів як слабкість

Мерц: Путін розцінює пропозиції переговорів як слабкість

16:59 26.05.2025
В ЄС обговорять стан верховенства права в Угорщині, рішень щодо до санкцій не очікується – високопосадовий європейський дипломат

В ЄС обговорять стан верховенства права в Угорщині, рішень щодо до санкцій не очікується – високопосадовий європейський дипломат

ВАЖЛИВЕ

У 18-му пакеті санкцій ЄС проти РФ можуть бути "сильні речі" – Зеленський

Невведення санкцій з боку США призведе до підняття морального духу в РФ, переконаний Зеленський

Зеленський вважає найреалістичнішими майданчиками для перемовин Туреччину, Ватикан і Швейцарію

США не підтримуватимуть, щоб Україна виходила з територій, де зараз перебуває, – Зеленський

Зеленський обговорить з Мерцом в Берліні питання використання далекобійної зброї

ОСТАННЄ

Невведення санкцій з боку США призведе до підняття морального духу в РФ, переконаний Зеленський

Зеленський вважає найреалістичнішими майданчиками для перемовин Туреччину, Ватикан і Швейцарію

США не підтримуватимуть, щоб Україна виходила з територій, де зараз перебуває, – Зеленський

Зеленський обговорить з Мерцом в Берліні питання використання далекобійної зброї

РФ накопичує більше 50 тис. військових на сумському напрямку – Зеленський

РФ передасть свій "меморандум", Україна відповість на їхні пропозиції – Зеленський

Київська влада підтримала петицію про збереження садиби Ницке на Верхньому Валу

За наявності підстав директора Департаменту культури КМДА Анжияка притягнуть до дисциплінарної відповідальності

Україну минулої ночі атакували 5 "Іскандерів", авіаракета та 88 безпілотників, зафіксовано 8 влучань

На Харківщині один загиблий і вісім постраждалих через ворожі обстріли протягом доби

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА