Інтерфакс-Україна
Події
13:06 30.05.2025

Кабмін затвердив переговорні позиції України за Кластерами 2 і 6 в рамках вступу в ЄС

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Кабмін затвердив переговорні позиції України за Кластерами 2 і 6 в рамках вступу в ЄС

Кабінет міністрів України затвердив переговорні позиції України в рамках вступу до Європейського союзу за Кластером 2 "Внутрішній ринок" та Кластером 6 "Зовнішні відносини", повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Україна крок за кроком реалізує свій стратегічний вибір на користь об’єднаної Європи.  Ми рекордно швидко пройшли дистанцію від подачі заявки на членство в Євросоюзі до старту передвступних переговорів. Амбітна ціль на 2025 рік — відкрити на паралельній основі всі шість переговорних кластерів з ЄС", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у п'ятницю.

Прем'єр нагадав, що нещодавно уряд схвалив переговорну позицію України щодо Кластеру 1 "Основи процесу вступу до ЄС" і документ вже передали до Європейської комісії. 

"Сьогодні розглядаємо та затверджуємо переговорні позиції за Кластером 2 "Внутрішній ринок" та Кластером 6 "Зовнішні відносини". Це офіційні документи, які містять наші пропозиції, окреслюють пріоритети та зобов’язання щодо майбутнього членства", - розповів він.

Відзначається, що другий кластер охоплює ключові напрями функціонування Єдиного ринку ЄС, зокрема вільний рух товарів і послуг, робочої сили та капіталу, правила конкуренції та захисту прав споживачів.

В свою чергу, шостий Кластер стосується зовнішньої політики, безпеки та оборони, серед іншого, внесок України у безпечне майбутнє єдиної Європи і захист континенту від російської загрози.

"Важливо, що Єврокомісія розділяє наш оптимізм, і вже в червні налаштована відкрити переговори за Кластером 1", - підкреслив прем'єр.

Як повідомлялося, 14 травня Кабінет міністрів України затвердив дорожні карти, необхідні для відкриття першого Кластеру в передвступних перемовинах України та Європейського Союзу.

Пізніше Стефанішина заявила, що Україна виконала всі необхідні передумови для відкриття першого переговорного Кластеру про вступ в ЄС.

Теги: #кластери #єс

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