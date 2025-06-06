Інтерфакс-Україна
Події
12:44 06.06.2025

Стефанішина: Говорити про дати відкриття перших трьох переговорних Кластерів можна буде через 2 тижні, коли ЄК надасть висновки

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Стефанішина: Говорити про дати відкриття перших трьох переговорних Кластерів можна буде через 2 тижні, коли ЄК надасть висновки

Віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції — міністерка юстиції України Ольга Стефанішина заявляє, що говорити про конкретні дати відкриття перших трьох переговорних Кластерів про вступ в Європейський Союз можна буде через два тижні, коли Європейська комісія надасть свої висновки.

"Минулого тижня Україна разом з Молдовою виконала всі умови необхідні для того, щоб відкрити щонайменше три кластери перемовин. Це половина всього переговорного процесу… Всі ці Кластери ми можемо відкрити ще за головування Польщі", - сказала Стефанішина на брифінгу у Верховній Раді в п'ятницю.

Вона зазначила, що на сьогодні документи, які надані українською і молдовською сторонами, розглядаються державами-членами Європейського Союзу і Європейською комісією.

"Європейська комісія через два тижні надасть висновки, на основі яких ми дійсно зможемо говорити про конкретні дати (відкриття Кластерів - ІФ-У). Ми налаштовані оптимістично", - додала вона.

В то й же час, Стефанішина розповіла, що Угорщина ще не зняла своє вето стосовно рішення про відкриття Кластерів, але урядова команда продовжує технічні консультації щодо питань про національні меншини, які піднімає угорська сторона.

"Ми сподіваємося, що діалог буде віднайдено. Так як діалог з Угорщиною веде не лише Україна і Єврокомісія, а й уряди Франції, Німеччини, Італії і колеги з Данії, які переймуть головування", - підкреслила віцепрем'єрка.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів 14 травня затвердив дорожні карти, необхідні для відкриття першого Кластеру "Основи вступу" в передвступних перемовинах України та Європейського Союзу, а 30 травня затвердив переговорні позиції України в рамках вступу до Європейського союзу за Кластером 2 "Внутрішній ринок" та Кластером 6 "Зовнішні відносини".

Теги: #єк #кластери

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