Американсько-український фонд на першому засіданні у вересні ухвалить низку технічних рішень для запуску роботи - Соболєв

Перше засідання ради директорів Американсько-українського інвестиційного фонду відбудеться у вересні 2025 року, на ньому планується ухвалити низку технічних рішень щодо запуску роботи, повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболєв.

"Робота по фонду ведеться реально щотижнево, у вересні буде перше засідання ради фонду… Там будуть оголошені перші технічні рішення про запуск фонду, які ми зараз дуже активно готуємо", – заявив Соболев під час презентації Програми дій уряду в понеділок в Києві.

За словами міністра, Україна і США вже досягли домовленостей про початкове наповнення фонду з обох сторін. Наразі формується перелік інвестиційних проєктів (пайплайнів), у які фонд зможе вкладати кошти.

Він додав, що у вересні в Україну приїде велика делегація із США, яка ознайомиться з потенційними інвестиційними проєктами.

"Зараз ми напрацьовуємо пайплайн, тобто перелік інвестиційних проєктів, в який фонд може інвестувати. Впродовж наступних 12 місяців приїде велика делегація з мандрівками по Україні для того, щоб дивитися на проєкти", - повідомив міністр.

Соболєв також сподівається, що цього року вже буде розуміння перших інвестицій цього фонду.

Як раніше розповіла прем’єрка Юлія Свириденко, сторони працюють над розширенням мандату фонду, щоб він міг інвестувати і в оборонну сферу. Також вона окреслила завдання на найближчі 18 місяців - запустити перші три проєкти.

Як повідомлялося, 30 квітня США та Україна підписали угоду про створення фонду відновлення з розподілом участі 50/50. Вона містить 12 статей, стосується окресленого в ній переліку критичних матеріалів, нафти і газу, має фінансовий характер. Від України учасником фонду є Агентство ДПП зі сфери управління Мінекономіки, від США - Міжнародна фінансова корпорація розвитку США DFC. Верховна Рада 8 травня ратифікувала цю угоду і потім внесла необхідні зміни до Бюджетного кодексу.