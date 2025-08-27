Посли держав G7 позитивно відгукнулися про зустріч з керівництвом Мінекономіки України

Група послів країн G7 в Україні дала позитивну оцінку зустрічі в оновленому Міністерстві економіки, довкілля і сільського господарства під керуванням Олексія Соболева щодо ключових економічних пріоритетів, просування реформ та зміцнення бізнес-клімату.

"Мали продуктивну зустріч з Міністром Соболевим та Міністерством економіки, довкілля та сільського господарства України щодо ключових економічних пріоритетів, просування порядку денного реформ та зміцнення бізнес-клімату для залучення нових інвестицій і прискорення євроатлантичної інтеграції в Україні", - йдеться у дописі на офіційному акаунті представництва послів G7 у соцмережі Х у середу.

Як повідомлялося, Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України було створено 21 липня 2025 року шляхом перейменування Міністерства економіки України та об'єднання функцій Міністерства аграрної політики та продовольства України й Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України. Кабінет Міністрів України ухвалив відповідну постанову, що передбачає ліквідацію попередніх відомств і передачу їх повноважень новому об'єднаному міністерству.

Міністром економіки, довкілля та сільського господарства було призначено Олексія Соболева.