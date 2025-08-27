Інтерфакс-Україна
Події
15:54 27.08.2025

Посли держав G7 позитивно відгукнулися про зустріч з керівництвом Мінекономіки України

1 хв читати
Посли держав G7 позитивно відгукнулися про зустріч з керівництвом Мінекономіки України

Група послів країн G7 в Україні дала позитивну оцінку зустрічі в оновленому Міністерстві економіки, довкілля і сільського господарства під керуванням Олексія Соболева щодо ключових економічних пріоритетів, просування реформ та зміцнення бізнес-клімату.

"Мали продуктивну зустріч з Міністром Соболевим та Міністерством економіки, довкілля та сільського господарства України щодо ключових економічних пріоритетів, просування порядку денного реформ та зміцнення бізнес-клімату для залучення нових інвестицій і прискорення євроатлантичної інтеграції в Україні", - йдеться у дописі на офіційному акаунті представництва послів G7 у соцмережі Х у середу.

Як повідомлялося, Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України було створено 21 липня 2025 року шляхом перейменування Міністерства економіки України та об'єднання функцій Міністерства аграрної політики та продовольства України й Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України. Кабінет Міністрів України ухвалив відповідну постанову, що передбачає ліквідацію попередніх відомств і передачу їх повноважень новому об'єднаному міністерству.

Міністром економіки, довкілля та сільського господарства було призначено Олексія Соболева.

Теги: #мінекономіки #соболєв_олексій #g7

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:47 26.08.2025
Україна і Молдова готові до відкриття переговорів із ЄК щодо Кластера 1 "Основи процесу вступу до ЄС" - Качка

Україна і Молдова готові до відкриття переговорів із ЄК щодо Кластера 1 "Основи процесу вступу до ЄС" - Качка

12:48 26.08.2025
Мінекономіки розпочало фінальну підготовку до офіційного скринінгу ЄС в агросекторі

Мінекономіки розпочало фінальну підготовку до офіційного скринінгу ЄС в агросекторі

14:49 24.08.2025
Глави МЗС країн G7 проведуть віртуальну зустріч у День Незалежності

Глави МЗС країн G7 проведуть віртуальну зустріч у День Незалежності

21:17 20.08.2025
Соболев презентував нардепам пріоритети Мінекономіки в аграрній галузі

Соболев презентував нардепам пріоритети Мінекономіки в аграрній галузі

13:57 20.08.2025
Соболев представив нардепам пріоритети міністерства в галузі охорони довкілля

Соболев представив нардепам пріоритети міністерства в галузі охорони довкілля

19:01 18.08.2025
Американсько-український фонд на першому засіданні у вересні ухвалить низку технічних рішень для запуску роботи - Соболєв

Американсько-український фонд на першому засіданні у вересні ухвалить низку технічних рішень для запуску роботи - Соболєв

22:38 13.08.2025
Посли держав G7 позитивно відгукнулися на призначення Кушніра до ВККС

Посли держав G7 позитивно відгукнулися на призначення Кушніра до ВККС

18:39 13.08.2025
Критично важливі підприємства на прифронтових територіях зможуть бронювати всіх працівників - Мінекономіки

Критично важливі підприємства на прифронтових територіях зможуть бронювати всіх працівників - Мінекономіки

15:52 06.08.2025
Посли G7 в Україні: Призначення директора БЕБ сприяє покращенню бізнес-клімату в Україні

Посли G7 в Україні: Призначення директора БЕБ сприяє покращенню бізнес-клімату в Україні

16:41 02.08.2025
Мінекономіки зберігає прогноз зростання ВВП України у 2025р. 2,6-2,7%

Мінекономіки зберігає прогноз зростання ВВП України у 2025р. 2,6-2,7%

ВАЖЛИВЕ

Кабмін опублікував постанову про виїзд за кордон чоловіків 18-22 років

Жінки-депутатки місцевих рад зможуть безперешкодно перетинати державний кордон під час воєнного стану - Свириденко

Кабмін розпочинає конкурс на розробку літієвого родовища "Добра" в Кіровоградській області - Свириденко

Українські компанії готові виробити мільйони дронів наступного року, проте є потреба у фінансуванні, - Міноборони

План надійної підтримки безпеки України просувається вперед - президент Фінляндії

ОСТАННЄ

Раді пропонують прийняти в цілому законопроєкт щодо вдосконалення роботи індустріальних парків

Партія "Наш край" оголосила про саморозпуск, усі партійні кошти віддає на ЗСУ

Посольство України у Польщі у контакті з польськими органами влади відстежує розвиток ситуації навколо вето Навроцького на закон про допомогу українцям

Кабмін опублікував постанову про виїзд за кордон чоловіків 18-22 років

Жінки-депутатки місцевих рад зможуть безперешкодно перетинати державний кордон під час воєнного стану - Свириденко

Кабмін ліквідував ряд консультативних і дорадчих органів уряду

РФ звинувачує Україну у власній підривній діяльності в Африці – МЗС

Antonov Logistics Salis GmbH побудує ангар для техобслуговування літаків у Лейпцигу

Мінрозвитку та Habitat for Humanity in Ukraine запускають спільний проєкт з інвентаризації будівель для створення доступного житла

Кабмін розширив програму "єВідновлення" на переселенців, які втратили житло на окупованих територіях - Свириденко

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА