Україна і Молдова готові до відкриття переговорів із ЄК щодо Кластера 1 "Основи процесу вступу до ЄС" - Качка

Фото: https://me.gov.ua/News/Detail

Україна і Молдова наразі готові до відкриття переговорів щодо Кластера 1 "Основи процесу вступу до ЄС", що підтвердила Європейська Комісія, повідомив віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка на зустрічі з делегацією глобальної мережі парламентарів "United for Ukraine" (U4U).

"Обидві держави потребують цього наступного кроку як із внутрішніх причин, так і в ширшому регіональному контексті. Ми хочемо, щоб ЄС залишався єдиним — і у питанні нашого руху до членства, і в межах глобальних зусиль щодо досягнення миру", — процитувала пресслужба Міністерства економіки, довкілля і сільського господарства слова Качки.

"Надважливим фактором, що сприятиме прискоренню руху України до членства в ЄС та НАТО, є отримання комплексних гарантій безпеки. І один з ключових показників дієвості таких гарантій — готовність іноземного бізнесу інвестувати в Україну. Нам потрібна глибока економічна інтеграція в ринок не лише ЄС, але й країн G7 та західного світу. І це буде наскрізною політикою нашого міністерства та уряду загалом", — зазначив міністр економіки, довкілля і сільського господарства Олексій Соболев.

За його словами, Україна зацікавлена у залученні в економіку приватних іноземних інвестицій та розширенні співпраці між українськими та іноземними підприємцями. Уряд докладає максимум зусиль, аби забезпечити сприятливий інвестиційний клімат, мінімізувати ризики, налагодити активний діалог з бізнесом. Водночас важливою є й допомога партнерів, зокрема, у вигляді активної промоції нашої держави, як країни, куди вигідно інвестувати.

У Мінекономіки додали, що на зустрічі з делегацією глобальної мережі парламентарів United for Ukraine (U4U) обговорювалися питання консолідації зусиль для відкриття переговорного Кластера 1 "Основи процесу вступу до ЄС", питання розвитку економіки України та міждержавної співпраці у різних секторах.

У складі делегації до Києва прибули депутати з Литви, Албанії, Австрії, Бельгії, Болгарії, Чеської Республіки, Хорватії, Естонії, Європейського парламенту, Фінляндії, Франції, Німеччини, Угорщини, Ірландії, Італії, Латвії, Люксембургу, Молдови, Польщі, Словаччини, Іспанії, Швеції, Великої Британії. З української сторони у зустрічі участь узяв також Генеральний директор урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Олександр Ільков.

Мережа United for Ukraine (U4U) обʼєднує близько 400 представників національних парламентів країн Європи, США, Канади та інших демократичних держав.

U4U була створена після початку повномасштабного російського вторгнення за ініціативи депутата Європейського парламенту Андрюса Кубіліуса, який зараз є Єврокомісаром з оборони та космосу. Ключова ціль United for Ukraine — консолідація політичних зусиль та здійснення тиску на національні уряди та міжнародні інституції, щоб забезпечити Україну зброєю, посилити санкційний тиск на Росію та інвестувати в українську відбудову.