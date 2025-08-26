Інтерфакс-Україна
Події
15:47 26.08.2025

Україна і Молдова готові до відкриття переговорів із ЄК щодо Кластера 1 "Основи процесу вступу до ЄС" - Качка

2 хв читати
Україна і Молдова готові до відкриття переговорів із ЄК щодо Кластера 1 "Основи процесу вступу до ЄС" - Качка
Фото: https://me.gov.ua/News/Detail

Україна і Молдова наразі готові до відкриття переговорів щодо Кластера 1 "Основи процесу вступу до ЄС", що підтвердила Європейська Комісія, повідомив віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка на зустрічі з делегацією глобальної мережі парламентарів "United for Ukraine" (U4U).

"Обидві держави потребують цього наступного кроку як із внутрішніх причин, так і в ширшому регіональному контексті. Ми хочемо, щоб ЄС залишався єдиним — і у питанні нашого руху до членства, і в межах глобальних зусиль щодо досягнення миру", — процитувала пресслужба Міністерства економіки, довкілля і сільського господарства слова Качки.

"Надважливим фактором, що сприятиме прискоренню руху України до членства в ЄС та НАТО, є отримання комплексних гарантій безпеки. І один з ключових показників дієвості таких гарантій — готовність іноземного бізнесу інвестувати в Україну. Нам потрібна глибока економічна інтеграція в ринок не лише ЄС, але й країн G7 та західного світу. І це буде наскрізною політикою нашого міністерства та уряду загалом", — зазначив міністр економіки, довкілля і сільського господарства Олексій Соболев.

За його словами, Україна зацікавлена у залученні в економіку приватних іноземних інвестицій та розширенні співпраці між українськими та іноземними підприємцями. Уряд докладає максимум зусиль, аби забезпечити сприятливий інвестиційний клімат, мінімізувати ризики, налагодити активний діалог з бізнесом. Водночас важливою є й допомога партнерів, зокрема, у вигляді активної промоції нашої держави, як країни, куди вигідно інвестувати.

У Мінекономіки додали, що на зустрічі з делегацією глобальної мережі парламентарів United for Ukraine (U4U) обговорювалися питання консолідації зусиль для відкриття переговорного Кластера 1 "Основи процесу вступу до ЄС", питання розвитку економіки України та міждержавної співпраці у різних секторах.

У складі делегації до Києва прибули депутати з Литви, Албанії, Австрії, Бельгії, Болгарії, Чеської Республіки, Хорватії, Естонії, Європейського парламенту, Фінляндії, Франції, Німеччини, Угорщини, Ірландії, Італії, Латвії, Люксембургу, Молдови, Польщі, Словаччини, Іспанії, Швеції, Великої Британії. З української сторони у зустрічі участь узяв також Генеральний директор урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Олександр Ільков.

Мережа United for Ukraine (U4U) обʼєднує близько 400 представників національних парламентів країн Європи, США, Канади та інших демократичних держав.

U4U була створена після початку повномасштабного російського вторгнення за ініціативи депутата Європейського парламенту Андрюса Кубіліуса, який зараз є Єврокомісаром з оборони та космосу. Ключова ціль United for Ukraine — консолідація політичних зусиль та здійснення тиску на національні уряди та міжнародні інституції, щоб забезпечити Україну зброєю, посилити санкційний тиск на Росію та інвестувати в українську відбудову.

Теги: #качка_тарас #соболєв_олексій #united_for_ukraine #молдова

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:13 26.08.2025
Затвердження Радою ЄС збільшених квот на експорт чутливої агропродукції з України очікується у вересні

Затвердження Радою ЄС збільшених квот на експорт чутливої агропродукції з України очікується у вересні

14:33 26.08.2025
Парламентська мережа "United for Ukraine" закликала ЄС відкрити перший переговорний кластер з Україною на початку вересня

Парламентська мережа "United for Ukraine" закликала ЄС відкрити перший переговорний кластер з Україною на початку вересня

10:12 25.08.2025
Про переговори щодо миру можна говорити після гарантій безпеки - європарламентар

Про переговори щодо миру можна говорити після гарантій безпеки - європарламентар

16:43 24.08.2025
Найкраща відповідь на терор РФ — посилення постачання Україні зброї - Стефанчук

Найкраща відповідь на терор РФ — посилення постачання Україні зброї - Стефанчук

14:09 22.08.2025
Макрон, Мерц і Туск відвідають Молдову 27 серпня з нагоди Дня незалежності

Макрон, Мерц і Туск відвідають Молдову 27 серпня з нагоди Дня незалежності

19:01 18.08.2025
Американсько-український фонд на першому засіданні у вересні ухвалить низку технічних рішень для запуску роботи - Соболєв

Американсько-український фонд на першому засіданні у вересні ухвалить низку технічних рішень для запуску роботи - Соболєв

13:12 18.08.2025
Ідея розділення України та Молдови при вступі до ЄС абсолютно зруйнує силу євроінтеграції, яка потрібна самому Євросоюзу, - Качка

Ідея розділення України та Молдови при вступі до ЄС абсолютно зруйнує силу євроінтеграції, яка потрібна самому Євросоюзу, - Качка

20:47 08.08.2025
Україна разом із Молдовою мають рухатись у перемовному процесі щодо вступу в ЄС - Зеленський

Україна разом із Молдовою мають рухатись у перемовному процесі щодо вступу в ЄС - Зеленський

15:46 08.08.2025
Україна, Молдова та Румунія наголошують на нагальній потребі відновлення миру для України з дотриманням її суверенітету і територіальної цілісності

Україна, Молдова та Румунія наголошують на нагальній потребі відновлення миру для України з дотриманням її суверенітету і територіальної цілісності

17:25 04.08.2025
Україна зацікавлені у залученні японського бізнесу в проєкти від зеленої енергетики до високотехнологічного виробництва - Качка

Україна зацікавлені у залученні японського бізнесу в проєкти від зеленої енергетики до високотехнологічного виробництва - Качка

ВАЖЛИВЕ

Бельгія, Нідерланди та Люксембург оголосили про EUR2 млн підтримки центру протезування на базі Одеського медуніверситету

Уряд оновить правила перетину держкордону для чоловіків віком від 18 до 22 років – Зеленський після зустрічі з Свириденко

За останні тижні із СЗЧ повернулося понад 1700 бійців, процес триває – директор ДБР

Зеленський і Келлог обговорили кроки, які можуть змусити РФ до реальних переговорів

Зеленський: важливо, щоб серед країн, які готові розмістити контингент в Україні, були головні лідери "Коаліції охочих"

ОСТАННЄ

Законопроєкт про незаконний перетин кордону не має реальних механізмів реалізації – юристи

Країни Бенілюкс продовжать допомагати Україні "стільки, скільки буде потрібно" – спільна заява

ДМС перейменувала Дніпровську та Миколаївську митниці на Південно-Східну та Південну

Зрадник, який "зливав" ворогу маршрути руху військових ешелонів на Дніпропетровщині, отримав 15 років тюрми

"Укрзалізниця" намагається вибудувати альтернативні транзитні шляхи – голова правління

Єрмак і Умєров обговорювали в Катарі спільні інтереси у сфері безпеки та оборони

Питання військової підтримки України обговорять міністри ЄС на неформальній зустрічі в Копенгагені у п'ятницю

У Києві відкрили протезний центр Human Titans

Qutub Minar у Делі підсвітили кольорами прапора України до Дня незалежності — посольство

Дорога Херсон-Миколаїв непроїзна через дрони вже давно, під загрозою - інші міста – екснардеп Луценко

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА