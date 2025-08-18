Міноборони до кінця 2026р. має укладати 4,5 тис. контрактів та мобілізовувати 2,5 тис. українців щомісяця – проєкт Програми дій уряду

Міністерство оборони України має у 2025-2026 рр. зосередитись на розвитку власної оборонної індустрії включно з її оптимізацією та інтеграцією, покращенні умов служби військовослужбовців, а також на трансформації Сил оборони та цифровізації низки процесів.

"Програмна ціль Міністерства оборони - уряд забезпечує спроможність Сил оборони для відсічі збройної агресії Російської Федерації проти України та відновлення територіальної цілісності України, переходячи до сумісних із стандартами НАТО систем управління, озброєння і зв’язку, одночасно модернізуючи оборонні закупівлі та промисловість і посилюючи медичне, матеріально-технічне та фінансове забезпечення", - йдеться в проєкті Програми дій уряду, оприлюдненому в понеділок.

Зокрема, згідно з програмною ціллю для оборонного відомства, 50% відсотків закупівель для потреб війська має покриватися внутрішнім виробництвом, забезпечена незалежна, швидка, якісна і доступна військовим підрозділам космічна розвідка, також за цей час має бути завершений перехід на корпусну систему, а також цифровізований облік військовослужбовців, логістики і фінансів. Передбачається об'єднання Агентства оборонних закупівель (АОЗ) та Державного оператору тилу (ДОТ), запуск Defense City (правовий режим для пільг та фінансування виробників) та платформи взаємодії з постачальниками DOT.Chain, відкриття приватному сектору військових технологій.

Операційна ціль "удосконалення стратегічного та оборонного планування" передбачає досягнення не менше 60% операційної готовності до кінця 2026 року для інтегрованої протиповітряної (ППО) та протиракетної (ПРО) оборони. Плани фортифікації та антидронового захисту до цього мають бути реалізовані на 90% на пріоритетних (загрозливих) напрямках і на 80% на всіх інших.

Операційна ціль "кадрова політика, мобілізація і рекрутинг" передбачає до кінця 2025 року внесення змін до положення про військово-лікарську експертизу, щоб мінімізувати випадки потрапляння до Сил оборони непридатних до служби, а також створити систему охорони психічного здоров’я військовослужбовців та їх родин. Також до цього часу ставиться мета розробити новий контракт для військовослужбовців з розширеними умовами та новими мотиваційними чинниками, удосконалити процедури бронювання військовозобов’язаних зі створенням електронних кабінетів підприємств, а також провести інституційний аудит професійної військової освіти.

До кінця 2026 року планується забезпечити щомісячне укладення 3 тис 500 контрактів на військову службу з громадянами України, 1 тис контрактів з іноземцями та особами без громадянства та прямої мобілізації 2 тис 500 громадян України у визначені підрозділи.

В рамках операційної цілі "розбудова міжнародних коаліцій, прозорість допомоги та фінансування" поставлена мета, зокрема, до кінця поточного року провести аудит міжнародних домовленостей і зобов’язань партнерів, забезпечити фінансування українського оборонно-промислового комплексу (ОПК) партнерами мінімум на $5 млрд, інтегрувати Україну в Європейську програму інвестицій в оборону (EDIP), Європейський оборонний фонд (EDF), ініціативу SAFE.

До кінця 2026 року планується забезпечити партнерське фінансування українського ОПК на рівні не менше EUR10 млрд, зокрема, у рамках механізму зарахування витрат у межах 5%-го внеску НАТО для підтримки України, розпочати виконання контрактів із закупівлі критичних зразків озброєння та військової техніки та профінансувати не менше п'яти спільних проектів та грантів у рамках EDIP, EDF та SAFE.

Операційна ціль "модернізація військово-промислової політики" передбачає запуск пілотних спільних виробництв за кордоном (Данія, Нідерланди тощо) та погодження Drone Deal з США до грудня 2025 року. До кінця вересня поточного року планується укласти ліцензійні договори з вітчизняними виробниками дронів-перехоплювачів, до кінця жовтня - запровадити програми держпідтримки підприємств ОПК через механізми фінансового лізингу та звільнити від ввізного мита та ПДВ товари для виробництва оборонної продукції, що ввозиться на заміну знищеної. До кінця червня 2026 року мають бути реалізовані спільні виробництва в Україні з Rheinmetall, BAE Systems, Thales, KNDS, Kongsberg D&A, має функціонувати Drone Deal із США.

Операційна ціль "оборонні закупівлі, фінансове управління та контроль у сфері закупівель" передбачає делегування повноважень для оборонних закупівель (у тому числі для використання донорських коштів через АОЗ) до жовтня поточного року, а до грудня - введення в промислову експлуатацію Реєстра зброярів. До кінця 2026 року має бути розгорнута система забезпечення якості згідно вимог ISO 9001 та стандартів НАТО серії AQAP, державне гарантування якості під час виконання державних контрактів має покривати не менше 35% від кількості контрактів, частка укладених міжнародних угод щодо взаємного забезпечення та гарантування якості між Україною та державами-членами НАТО має бути збільшена на 50% порівняно з 2025 роком.

В рамках операційної цілі "цифрова трансформація Сил оборони" передбачається до грудня запровадити сервіси, які зменшать навантаження на ТЦК на 15%, почати впровадження електронного обліку причин втрат техніки та особового складу, завершити цифровізацію процесу евакуації за допомогою Медичної інформаційної системи Збройних сил України. До кінця вересня 2026 року має бути запущений Реєстр учасників відбору та виконавців державних контрактів і закриту електронну систему оборонних закупівель, інтегровану з DOT Chain (Defenсe), частка закупівель у системі має становити не менше 60%, не менше 90% військовослужбовців мають бути постійними користувачами "Армія+"; система "Резерв+" має забезпечувати не менше 80% звернень.

Операційна ціль "Посилення протиповітряної/протиракетної оборони" передбачає прийняття постанови щодо використання аеродромів державної авіації в умовах воєнного стану вже в поточному році. До кінця березня 2026 року планується ввести в дію архітектуру інтегрованої ПВО/ПРО на базі стандартів НАТО, а до кінця вересня створити суцільне радіолокаційне поле на пріоритетних напрямах і розгорнути не менш як 29 додаткових РЛП/постів.

Операційна ціль "впровадження технологічних геймченджерів" передбачає впровадження до кінця грудня поточного року технології тактичної розвідки, дистанційної взаємодії та евакуації, які забезпечать зменшення втрат особового складу вдвічі порівняно з аналогічними періодами активних бойових дій 2024-25 років. До кінця вересня 2026 року планується розгорнути бойові комплекси та автоматизовані системи управління вогнем у 80% маневрових бригад і довести частку уражень автономними/дистанційно керованими засобами у структурі вогневого впливу на 10%. До кінця наступного року автономні системи ураження, рішення зі штучного інтелекту, засоби радіоелектронної боротьби, аерокосмічна розвідка та гейміфікація управління мають бути інтегровані в єдину цифрову екосистему управління боєм.