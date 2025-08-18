Окупанти за добу втратили 940 осіб та 116 од. спецтехніки

Сили оборони за добу ліквідували 940 окупантів, 2 танка, 5 бронемашин, 43 артсистеми, 157 БПЛА, а також 116 од. авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у Facebook ранком понеділка.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.08.25 орієнтовно склали особового складу – близько 1070890 (+940) осіб, танків – 11118 (+2) од, бойових броньованих – 23148 (+5) од, артилерійських систем – 31632 (+43) од, РСЗВ – 1469 (+1) од, засоби ППО – 1208 (+0) од, літаків – 422 (+0) од, гелікоптерів – 340 (+0), БПЛА оперативно-тактичного рівня - 51685 (+157), крилаті ракети – 3558 (+0), кораблі / катери – 28 (+0), підводні човни – 1 (+0), автомобільна техніка та автоцистерни – 58937 (+116), спеціальна техніка – 3942 (+0)", - ідеться в повідомленні.

Дані уточнюються.