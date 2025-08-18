Окупанти обстріляли 14 населених пунктів Запорізької області

Російські війська за добу здійснили 502 обстріли по 14 населених пунктах Запорізької області, повідомив голова ОВА Іван Федоров.

"Упродовж доби окупанти завдали 502 удари по 14 населених пунктах Запорізької області", - написав він в телеграмі.

За словами Федорова, війська РФ здійснили 6 авіаційних ударів по Новояковлівці, Новоданилівці, Малій Токмачці та Малинівці, а 336 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Біленьке, Веселянку, Плавні, Гуляйполе, Оріхів, Малинівку, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне.

Також 4 обстріли з РСЗВ накрили Плавні, Преображенку, Новоданилівку, а 156 артобстрілів завдано по території Плавнів, Приморського, Гуляйполя, Оріхова, Малинівки, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного.

Крім того, надійшло 20 повідомлень про руйнування житлових будинків, господарчих споруд та авто.

Федоров зазначив, що внаслідок ворожих обстрілів одна дитина загинула, ще 2 дітей та 4 дорослих поранено внаслідок ворожої атаки на Запорізький район.