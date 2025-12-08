Двоє цивільних травмовано внаслідок атаки російських БпЛА на Чернігів – МВА

Двоє цивільних отримали травми внаслідок нічної атаки російських дронів на Чернігів, повідомив начальник МВА Дмитро Брижинський у телеграм-каналі.

"Ворожий БпЛА вибухнув біля багатоповерхового будинку. Вибуховою хвилею було вибито вікна та двері, пошкоджено автомобілі. На місці події виникла пожежа газопроводу. Аварійні служби ліквідовують наслідки. Дві людини отримали забої. Їм надається допомога", - написав Брижинський в Телеграм.

