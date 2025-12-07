Інтерфакс-Україна
Події
22:39 07.12.2025

Сили оборони відбили з початку доби 139 ворожих атак - Генштаб

1 хв читати

З початку доби відбулося 139 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 неділі.

"Сьогодні російські війська завдали двох ракетних та 32 авіаційних ударів, застосував шість ракет й скинули 87 керованих авіабомб. Крім цього, залучили для уражень 3358 дронів-камікадзе та здійснили 3057 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 46 штурмових та наступальних дій. 

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/32324

Теги: #війна #ворог #генштаб #атаки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:39 07.12.2025
Сили оборони відбили з початку доби 139 ворожих атак - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 139 ворожих атак - Генштаб

22:39 07.12.2025
Сили оборони відбили з початку доби 139 ворожих атак - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 139 ворожих атак - Генштаб

22:39 07.12.2025
Сили оборони відбили з початку доби 139 ворожих атак - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 139 ворожих атак - Генштаб

22:39 07.12.2025
Сили оборони відбили з початку доби 139 ворожих атак - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 139 ворожих атак - Генштаб

22:39 07.12.2025
Сили оборони відбили з початку доби 139 ворожих атак - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 139 ворожих атак - Генштаб

22:39 07.12.2025
Сили оборони відбили з початку доби 139 ворожих атак - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 139 ворожих атак - Генштаб

07:07 06.12.2025
Польща підняла винищувачі через активність російської дальньої авіації

Польща підняла винищувачі через активність російської дальньої авіації

03:59 06.12.2025
Сили оборони відбили з початку доби 180 ворожих атак - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 180 ворожих атак - Генштаб

02:23 06.12.2025
Ворог просунувся у трьох населених пунктах на Донеччині

Ворог просунувся у трьох населених пунктах на Донеччині

15:45 05.12.2025
Військові закликають виробників до масового впровадження ШІ на полі бою

Військові закликають виробників до масового впровадження ШІ на полі бою

ВАЖЛИВЕ

Кабмін просить звільнити по 2 члени наглядових рад ОГТСУ, ЕКУ та "Оператора ринку", 3 – "Центренерго" та 5 – УРМ

У понеділок в Україні цілодобово діятимуть обмеження обсягом від 2,5 до 4 черг - Укренерго

Кількість загиблих від ворожих обстрілів у Харківській області зросла до трьох у неділю – прокуратура

У Харківській області двоє загиблих, 8 постраждалих через ворожі обстріли

Одна людина загинула, поранена 15-річна дитина через російські атаки дронами по Слов’янську - ДСНС

ОСТАННЄ

Зеленський анонсував консультації з європейськими партнерами і очікує детального звіту про переговори в США

Зеленський обговорив з Мелоні результати переговорів в США

Росія ракетно-дроновим ударом знищила розподільчий центр фармдистриб’ютора "БаДМ"

Дональд Трамп-молодший заявив про можливе припинення військової підтримки України – ЗМІ

Кабмін просить звільнити по 2 члени наглядових рад ОГТСУ, ЕКУ та "Оператора ринку", 3 – "Центренерго" та 5 – УРМ

Кількість загиблих у Куп'янську-Вузловому зросла до двох - Нацполіція

Пасажиропотоки через кордон на в’їзд та виїзд цього тижня рівні – дані Держприкордонслужби

Угорщина й Словаччина збираються оскаржити в суді постанову ЄС про заборону імпорту нафти й газу з РФ

Четверо цивільних постраждали внаслідок ворожих обстрілів та атака БпЛА в Сумській області - ОВА

Лідери Нідерландів, Фінляндії та Великої Британії обговорили гарантії безпеки для України та нові варіанти її підтримки

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА