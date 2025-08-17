Інтерфакс-Україна
23:42 17.08.2025

У Харкові вже 6 постраждалих - ОВА

У Харкові зростає кількість постраждалих внаслідок ракетного російського удару по Індустріальному району міста.

Як повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов станом, на 23:35 окрім 12-річної дівчинки і 21-річної жінки до медиків по допомогу звернулися 40-річнийчоловік та 3 жінки (60, 69 та 27 років).

Як повідомлялося, ЗС РФ вдарили балістичною ракетою по житловій багатоквартирній забудові Індустріального району Харкова, повідомив міський голова Ігор Терехов.

