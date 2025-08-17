Інтерфакс-Україна
18:28 17.08.2025

Ніхто не тисне на Україну, щоб вона відмовилася від територій, мирна угода не буде такою, як вимагає РФ – Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо заявляє, що потенційна мирна угода між Україною та РФ не буде ідентичною озвученим вимогам РФ для укладання такої угоди і на Україну, зокрема, ніхто не тисне, щоб вона відмовлялася від своїх територій, зокрема, вже окупованих РФ, але обидві сторони мають зрештою піти на певні поступки.

В ефірі NBC News в неділю на питання, чи може він підтвердити, чи під час перемовин Володимир Путін наполягав на тому, щоб залишити за РФ в рамках потенційної угоди всю окуповану територію України, Рубіо відповів: "Дивіться, зрештою, якщо українці не готові відмовитися від цього, і ніхто не тисне на Україну, щоб вона відмовилася від цього, то я не думаю, що якщо буде укладено мирну угоду, вона буде саме такою".

"Але він, безумовно, висуває вимоги, він, безумовно, просить про речі, які українці та інші не готові підтримати, і ми не будемо змушувати їх поступатися. А українці просять про речі, від яких росіяни не збираються відмовлятися. Я знаю, що всі хочуть отримати більше деталей, але ми намагаємося провести серйозні переговори і знайти компроміс між двома ворогуючими сторонами в цій дуже складній війні, де росіяни, як завжди, відчувають, що мають перевагу, а українці проявляють неймовірну хоробрість у боях і в оборонній позиції, яку вони зайняли", - сказав держсекретар РФ.

Він відзначив, що українці завдали росіянам величезних збитків і тільки за останній місяць на війні було вбито близько 20 тис російських солдатів. "Обидві сторони дуже затяті. Це складне завдання, але ми будемо продовжувати працювати над ним, тому що президент визначив пріоритетом спробу припинити війну, яка ніколи не повинна була відбутися", - сказав Рубіо.

На прохання назвати хоча б одну річ, яку Трамп просить РФ поступитися, щоб досягти миру, держсекретар сказав, що "не буду розкривати ці речі, тому що якщо ми це зробимо, то переговори можуть зірватися", але зрештою заявив, що "кожна сторона – якщо угода буде укладена - повинна буде чимось поступитися".

Він зазначив, що саме про поступки і йдуть переговори.

"І, як ви можете собі уявити, всі приходять на переговори, бажаючи отримати 100% того, чого хочуть. Це стосується і України, і, звісно, Росії. І єдиний спосіб досягти угоди в будь-якій сфері, чи то в бізнесі, чи в політиці, чи в геополітиці, єдиний спосіб досягти угоди – це коли кожна сторона щось отримує і кожна сторона щось віддає. І це було дуже складно. Якби це було легко, це не тривало б три з половиною роки. Зрозумійте, чим довше тривають ці війни, тим важче їх закінчити, на жаль, тому що одна сторона завжди шукає важелі впливу на іншу. І в цьому конкретному випадку — російська сторона також", - сказав Рубіо.

За його словами, "ось чому завтра приїжджає Зеленський, ось чому завтра приїжджають європейські лідери".

"Ми всі знаємо, які елементи має містити така угода – потрібно обговорити, як будуть виглядати території і як будуть виглядати кордони після закінчення цього конфлікту. Потрібно обговорити законне прагнення України до безпеки в довгостроковій перспективі, щоб упевнитися, що вона не буде знову зазнавати вторгнення. Потрібно обговорити, як відбудеться відновлення України, і як можна відбудувати країну, яка зазнавала нападів так часто, як протягом останніх трьох з половиною років", - сказав Рубіо.

 

Теги: #мирна_угода #рубіо #сша

