Віткофф стверджує, що Путін погодився на "надійні" гарантії безпеки Україні від США та поступився в питаннях територій

Володимир Путін погодився на надання "надійних гарантії безпеки" Україні з боку США в рамках потенційної мирної угоди під час свого саміту з президентом Дональдом Трампом у п'ятницю, заявив спецпредставник Трампа Стів Віткофф.

"Ми домовилися про надійні гарантії безпеки, які я б назвав такими, що змінюють правила гри", – сказав Віткофф в ефірі CNN, описуючи гарантії безпеки як захист від подальшого російського вторгнення по типу "статті 5" НАТО.

Він сказав, що Путін також погодився на "законодавче закріплення" РФ права не заходити на жодну іншу територію, ні в Україні, ні деінде в Європі, в рамках потенційної мирної угоди.

Також, за словами Віткоффа, Путін пішов на поступки щодо своєї вимоги про "обмін землями" з Україною під час зустрічі з Трампом на Алясці в п'ятницю. Він відмовився надати подробиці, але припустив, що Кремль зараз бачить "обмін землями", що відбувається на нинішніх лініях фронту, а не в адміністративних межах п'яти областей.

"Росіяни пішли на деякі поступки за столом переговорів щодо всіх п'яти цих регіонів", — сказав Віткофф, додавши, що це питання буде обговорено з президентом України Володимиром Зеленським під час його візиту до Вашингтону в понедылок

"Сподіваємося, що ми зможемо досягти успіху та прийняти деякі рішення прямо тоді й там", — сказав він.

Спецпредставник Трампа сказав, що позиція РФ змінилася порівняно з попередніми переговорами, але все ще недостатньою для повноцінної мирної угоди. "Це було суттєво. Але це не означає, що цього достатньо. Справа полягала в тому, що ми почали бачити певну помірність у тому, як вони думають про досягнення остаточної мирної угоди", - додав Віткофф.