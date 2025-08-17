Зеленський: контактна лінія – це найкраща лінія для реальних перемовин

Необхідні реальні переговори, і вони можуть початися там, де зараз знаходиться лінія фронту, європейські лідери підтримують це, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Нам потрібні реальні переговори, і це означає, що вони можуть початися там, де знаходиться лінія фронту зараз. Контактна лінія – це найкраща лінія для розмов. І європейці підтримують це, і ми дякуємо всім", - сказав Зеленський під час заяв для медіа разом з президентом Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн у Брюсселі.

Він додав, що Володимир Путін має багато вимог, і якщо їх дійсно так багато, як "ми про це чули", тоді необхідно багато часу, щоб розібратися з ними усіма, і це неможливо зробити під тиском зброї.

"Отже, необхідно припинити вогонь і працювати швидко над фінальною угодою. Ми будемо говорити про це у Вашингтоні. Путін не хоче припиняти вбивства, але він повинен це зробити", - наголосив глава Української держави.