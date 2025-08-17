РФ поки не показує жодних ознак, що тристороння зустріч станеться - Зеленський
РФ наразі не демонструє жодних ознак, що тристороння українсько-американсько-російська зустріч на вищому рівні станеться, і якщо РФ відмовляється, тоді необхідні нові санкцій, заявив президент України Володимир Зеленський.
"Поки що Росія не показує жодних ознак, що тристоронні зустрічі стануться. І якщо Росія відмовляється, тоді потрібні нові санкції", - сказав Зеленський під час заяв для медіа разом з президентом Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн у Брюсселі в неділю.
Глава Української держави додав, що РФ і не має успіхів у Донецькій області і не змогла захопити її протягом 12 років, а Конституція України унеможливлює здачу територій чи "торгівлю землею".
"Оскільки територіальне питання настільки важливе, воно повинно обговорюватися лише лідерами України та Росії під час тристоронніх зустрічей", - наголосив президент України.
Водночас, Зеленський додав, що необхідно, щоб безпека працювала на практиці, як стаття 5 НАТО, і Україна розглядає вступ до ЄС як частину безпекових гарантій.