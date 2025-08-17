Інтерфакс-Україна
Події
16:11 17.08.2025

РФ поки не показує жодних ознак, що тристороння зустріч станеться - Зеленський

Фото: https://www.president.gov.ua/

РФ наразі не демонструє жодних ознак, що тристороння українсько-американсько-російська зустріч на вищому рівні станеться, і якщо РФ відмовляється, тоді необхідні нові санкцій, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Поки що Росія не показує жодних ознак, що тристоронні зустрічі стануться. І якщо Росія відмовляється, тоді потрібні нові санкції", - сказав Зеленський під час заяв для медіа разом з президентом Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн у Брюсселі в неділю.

Глава Української держави додав, що РФ і не має успіхів у Донецькій області і не змогла захопити її протягом 12 років, а Конституція України унеможливлює здачу територій чи "торгівлю землею".

"Оскільки територіальне питання настільки важливе, воно повинно обговорюватися лише лідерами України та Росії під час тристоронніх зустрічей", - наголосив президент України.

Водночас, Зеленський додав, що необхідно, щоб безпека працювала на практиці, як стаття 5 НАТО, і Україна розглядає вступ до ЄС як частину безпекових гарантій.

