22:14 16.08.2025

Українські військовослужбовці взяли участь у "Параді воїнів" в Канаді

Українські ветерани взяли участь у славетному "Параді воїнів" у Торонто, повідомив генеральний консул України Олег Ніколенко у соцмережі Facebook.

"Український прапор. Українські офіцери. Один із найстаріших військових парадів у Канаді. Тисячі людей, які вшановують боротьбу України за свободу. Для України було честю і привілеєм другий рік поспіль брати участь у Параді воїнів — найдавнішому параді ветеранів у вільному світі, який проводиться в Торонто з 1921 року", - написав Ніколенко у Facebook.

За інформацією генконсула, ведучий параду, представляючи український контингент,сказав: "Ми дуже вдячні за те, що вони роблять для безпеки та свободи у світі".

