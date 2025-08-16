Інтерфакс-Україна
Туск: Гра за майбутнє України, безпеку Польщі та всієї Європи вступила у вирішальну фазу

Туск: Гра за майбутнє України, безпеку Польщі та всієї Європи вступила у вирішальну фазу

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск за підсумками обговорення результатів саміту президента США Дональда Трампа та Володимира Путіна на Алясці із президентом України Володимиром Зеленським та європейськими партнерами заявив, що "гра за майбутнє України, безпеку Польщі та всієї Європи вступила у вирішальну фазу".

"Гра за майбутнє України, безпеку Польщі та всієї Європи вступила у вирішальну фазу. Сьогодні ще очевидніше, що Росія поважає лише сильних, а Путін вкотре довів себе як хитрий та безжальний гравець. Тому збереження єдності всього Заходу має вирішальне значення", - написав Туск у соцмережі Х в суботу.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:04 16.08.2025
Стармер: Вітаю відкритість Сполучених Штатів, разом з Європою, надати Україні надійні гарантії безпеки в рамках будь-якої угоди

Стармер: Вітаю відкритість Сполучених Штатів, разом з Європою, надати Україні надійні гарантії безпеки в рамках будь-якої угоди

14:33 16.08.2025
Підтримка України і тиск на Росію залишаються надзвичайно важливими - прем’єр-міністр Нідерландів

Підтримка України і тиск на Росію залишаються надзвичайно важливими - прем’єр-міністр Нідерландів

13:54 16.08.2025
Мелоні пояснила ідею гарантій безпеки для України

Мелоні пояснила ідею гарантій безпеки для України

13:27 16.08.2025
Україна повинна мати гарантії безпеки і сама прийматиме рішення щодо своєї території – заява європейських лідерів

Україна повинна мати гарантії безпеки і сама прийматиме рішення щодо своєї території – заява європейських лідерів

12:20 16.08.2025
Трамп заявив про домовленість укласти мирну угоду, а не тимчасове перемир’я

Трамп заявив про домовленість укласти мирну угоду, а не тимчасове перемир’я

11:57 16.08.2025
Стубб вказав на важливість гарантій безпеки для України після інформування Трампа щодо переговорів на Алясці

Стубб вказав на важливість гарантій безпеки для України після інформування Трампа щодо переговорів на Алясці

18:57 15.08.2025
Зеленський: Завтрашній день для всіх в Європі почнеться рано, готуємося до відповідних розмов

Зеленський: Завтрашній день для всіх в Європі почнеться рано, готуємося до відповідних розмов

16:31 15.08.2025
США разом із Європою можуть надати Україні гарантії безпеки, але не у форматі НАТО, - Трамп

США разом із Європою можуть надати Україні гарантії безпеки, але не у форматі НАТО, - Трамп

16:01 15.08.2025
Трамп на шляху на зустріч з Путіним: Я тут не для того, щоб вести переговори за Україну

Трамп на шляху на зустріч з Путіним: Я тут не для того, щоб вести переговори за Україну

14:48 15.08.2025
Більшість американців не вірять у здатність Трампа приймати мудрі рішення щодо війни в Україні

Більшість американців не вірять у здатність Трампа приймати мудрі рішення щодо війни в Україні

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Російська армія найближчими днями може спробувати посилити тиск і удари проти українських позицій

Головний власник UaRms Уткін: за 3 роки війни ми навчили 55 тисяч військових на наших симуляторах

Співзасновник Bouquet Kyiv Stage Уткін: 90% заробленого витрачаю на культурні і благодійні проєкти

Зеленський: Треба досягти реального миру, який буде тривалим, а не стане ще однією паузою між російськими вторгненнями

Американська сторона запропонувала Україні гарантії безпеки у форматі 5 статті - джерело

ОСТАННЄ

Трамп підтримує план передачі території в обмін на мир в Україні – ЗМІ

Зустріч Коаліції охочих відбудеться в неділю

Зеленський: Російська армія найближчими днями може спробувати посилити тиск і удари проти українських позицій

Трамп: Путін вимагає віддати йому весь Донбас – ЗМІ

Росіяни окупували два села на Донеччині – ОСУВ "Дніпро"

У неділю у північних, центральних областях України, на Закарпатті, Прикарпатті та Хмельниччині очікуються грози

Головний власник UaRms Уткін: за 3 роки війни ми навчили 55 тисяч військових на наших симуляторах

Співзасновник Bouquet Kyiv Stage Уткін: 90% заробленого витрачаю на культурні і благодійні проєкти

Макрон анонсував зустріч Коаліції охочих найближчим часом

Зеленський: Треба досягти реального миру, який буде тривалим, а не стане ще однією паузою між російськими вторгненнями

