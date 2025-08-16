Туск: Гра за майбутнє України, безпеку Польщі та всієї Європи вступила у вирішальну фазу

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск за підсумками обговорення результатів саміту президента США Дональда Трампа та Володимира Путіна на Алясці із президентом України Володимиром Зеленським та європейськими партнерами заявив, що "гра за майбутнє України, безпеку Польщі та всієї Європи вступила у вирішальну фазу".

"Гра за майбутнє України, безпеку Польщі та всієї Європи вступила у вирішальну фазу. Сьогодні ще очевидніше, що Росія поважає лише сильних, а Путін вкотре довів себе як хитрий та безжальний гравець. Тому збереження єдності всього Заходу має вирішальне значення", - написав Туск у соцмережі Х в суботу.