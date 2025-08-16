Інтерфакс-Україна
16:04 16.08.2025

Стармер: Вітаю відкритість Сполучених Штатів, разом з Європою, надати Україні надійні гарантії безпеки в рамках будь-якої угоди

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер за підсумками спільної телефонної розмови у суботу між президентом США Дональдом Трампом, президентом України Володимиром Зеленським та лідерами європейських країн заявив, що він вітає "відкритість Сполучених Штатів, разом з Європою, надати Україні надійні гарантії безпеки в рамках будь-якої угоди.

"Зусилля президента Трампа наблизили нас як ніколи раніше до закінчення незаконної війни Росії в Україні. Його лідерство у прагненні покласти край вбивствам заслуговує на похвалу. Хоча прогрес вже досягнуто, наступним кроком мають бути подальші переговори за участю президента Зеленського. Шлях до миру в Україні не може бути визначений без нього", - зазначено в повідомленні, оприлюдненому на офіційному вебсайті уряду Великої Британії.

Прем'єр зазначив, що партнери України готови підтримати такий "наступний етап".

"Я вітаю відкритість Сполучених Штатів, разом з Європою, надати Україні надійні гарантії безпеки в рамках будь-якої угоди. Це важливий прогрес, який буде мати вирішальне значення для стримування Путіна від нових агресивних дій. Тим часом доки він не припинить свої варварські напади, ми будемо продовжувати закручувати гайки на його військовій машині ще більшими санкціями, які вже мали руйнівний вплив на російську економіку та її народ. Наша непохитна підтримка України триватиме стільки, скільки буде потрібно", - наголосив Стармер.

Теги: #україна #гарантії_безпеки #стармер

