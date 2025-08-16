Мелоні пояснила ідею гарантій безпеки для України

Інтерфакс-Україна
Відправною точкою пропозиції щодо гарантій безпеки для України є визначення положення про колективну безпеку, яке дозволить Україні скористатися підтримкою всіх своїх партнерів, включаючи США, готових вжити заходів у разі нового нападу, йдеться у заяві прем'єр-міністра Італії Джорджі Мелоні.

"Ключовим питанням залишається забезпечення гарантій безпеки, щоб запобігти новим російським вторгненням, і саме в цьому аспекті в Анкориджі були зафіксовані найцікавіші новини…У цьому контексті президент Трамп сьогодні підхопив італійську ідею гарантій безпеки, натхненну статтею 5 НАТО. Відправною точкою пропозиції є визначення положення про колективну безпеку, яке дозволить Україні скористатися підтримкою всіх своїх партнерів, включаючи США, готових вжити заходів у разі нового нападу", - йдеться у заяві Мелоні.

Вона зазначила, що європейські держави залишаються єдиними у підтримці України на цьому етапі переговорів. "Шлях до миру не є простим, але важливо, що він був обраний", - заявила прем'єр-міністр Італії.

Вона вважає позитивним той факт, "що в Україні з'являються проблиски миру". За словами Мелоні, угода все ще є складною, але нарешті можливою.

"Тільки Україна може вести переговори про умови та свої території", - також зазначила прем'єр-міністр Італії.

