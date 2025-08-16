Інтерфакс-Україна
13:39 16.08.2025

Американська сторона запропонувала Україні гарантії безпеки у форматі 5 статті - джерело

Американська сторона запропонувала Україні гарантії безпеки у форматі 5 статті - джерело
Фото: Unsplash

Під час розмови президента США Дональда Трампа, президента України Володимира Зеленського та європейських лідерів американська сторона запропонувала гарантії безпеки у форматі 5 статті без НАТО, підтвердило інформацію CNN джерело агентства "Інтерфакс-Україна".

"Як одну із гарантій безпеки для України американська сторона запропонувала, начебто погоджену з Путіним, "non NATO article 5 type" гарантію", - повідомило джерело.

Співрозмовник агентства повідомив, що спочатку американська сторона озвучила це під час розмови з Зеленським, а потім повторила під час спільної розмови з європейськими лідерами.

Раніше європейський чиновник повідомив CNN, що частина розмови з президентом США Дональдом Трампом стосувалася гарантій безпеки для України "типу статті 5", за підтримки Європи та США, у разі укладення мирної угоди.

Європейський чиновник заявив, що НАТО не буде залучено до цих гарантій.

Теги: #стаття_5_нато #гарантії_безпеки #сша

