11:57 16.08.2025

Стубб вказав на важливість гарантій безпеки для України після інформування Трампа щодо переговорів на Алясці

Фото: https://www.facebook.com/alexanderstubb/photos_by

Президент Фінляндії Александр Стубб подякував президенту США Дональду Трампу за інформування про переговори на Алясці і вказав на важливість гарантій безпеки для України.

"Дякуємо президенту США за інформування нас про ваші переговори на Алясці. Міцні та надійні гарантії безпеки для України є важливим елементом сталого миру", - написав він у соцмережі Х у суботу.

"Пізніше цього ранку ми провели переговори з європейськими лідерами. Ми співпрацюємо з президентом України Зеленським, європейськими союзниками та Сполученими Штатами, щоб знайти справедливий і тривалий мир", - йдеться у дописі.

Теги: #стубб #україна #гарантії_безпеки

