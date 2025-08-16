Стубб вказав на важливість гарантій безпеки для України після інформування Трампа щодо переговорів на Алясці

Фото: https://www.facebook.com/alexanderstubb/photos_by

Президент Фінляндії Александр Стубб подякував президенту США Дональду Трампу за інформування про переговори на Алясці і вказав на важливість гарантій безпеки для України.

"Дякуємо президенту США за інформування нас про ваші переговори на Алясці. Міцні та надійні гарантії безпеки для України є важливим елементом сталого миру", - написав він у соцмережі Х у суботу.

"Пізніше цього ранку ми провели переговори з європейськими лідерами. Ми співпрацюємо з президентом України Зеленським, європейськими союзниками та Сполученими Штатами, щоб знайти справедливий і тривалий мир", - йдеться у дописі.