Трамп передав позицію Путіна, що мирна угода краща за перемир'я, – журналіст з посиланням на джерело

Фото: Getty Images

Кореспондент Axios Барак Равід з посиланням на джерело пише, що президент США Дональд Трамп повідомив про позицію Владіміра Путіна: він не хоче перемир'я і віддає перевагу всеосяжній угоді про припинення війни.

"Президент Трамп повідомив Зеленському та лідерам НАТО, що Путін не хоче перемир'я і віддає перевагу всеосяжній угоді про припинення війни. За словами джерела, яке брало участь у телефонній розмові, Трамп сказав: "Я вважаю, що швидка мирна угода краща за перемир'я", - написав він у соцмережі Х.