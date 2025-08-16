Трамп зараз розмовляє із Зеленським - Білий дім

Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп зараз проводить розмову з президентом України Володимиром Зеленським, повідомив помічник президента та заступник глави адміністрації Білого дому Дан Скавіно.

"16.08.25 | 2:22 ранку за східним часом… Air Force One зараз приземляється в @Andrews_JBA. Трамп зараз розмовляє телефоном із @ZelenskyyUa та іншими, звідси й затримка з висадкою!" - написав Скавіно в соцмережі Х у суботу.

BBC передає, що прессекретар Білого дому Каролін Лівітт повідомила, що Трамп мав тривалу розмову із Зеленським під час польоту назад до Вашингтона, округ Колумбія.

Окрім того, Трамп зараз розмовляє телефоном з лідерами НАТО.

Як повідомлялося, Трамп на пресконференції за підсумками зустрічі у форматі "три на три" з Володимиром Путіним заявив про продуктивність переговорів та намір поінформувати союзників і президента України Володимира Зеленського про їхні результати.