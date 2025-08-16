Трамп: Поки немає угоди, я зателефоную до НАТО, звичайно я зателефоную Зеленському

Президент США Дональд Трамп на пресконференції за підсумками зустрічі у форматі "три на три" з Володимиром Путіним, заявив про продуктивність переговорів та намір поінформувати союзників і президента України Володимира Зеленського про їхні результати.

"Я вважаю, що у нас була дуже продуктивна зустріч. Було багато пунктів, з якими ми погодилися… Немає угоди, поки немає угоди. Я зателефоную в НАТО… Звичайно, я зателефоную президенту Зеленському і розповім йому про сьогоднішню зустріч… Ми дійсно досягли великого прогресу", – заявив Трамп.

Пізніше президент США додав: "Те, що було зроблено — кримінально, але з точки зору бізнесу я хотів би мати з РФ відносини, коли все це припиниться".

Джерело: www.youtube.com/watch?v=goXMHR9x6AQ