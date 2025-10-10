Путін заявляє, що Росія залишається в рамках домовленостей, досягнутих під час саміту на Алясці

Росія залишається в рамках домовленостей щодо України, яких було досягнуто під час саміту на Алясці, заявив Володимир Путін.

"Це питання складне, потребує додаткового опрацювання. Але ми залишаємося на базі тієї дискусії, яка в Анкориджі відбулася. Ми для себе тут нічого не змінюємо - вважаємо, що треба ще щось доопрацювати з обох сторін. Але загалом ми залишаємося в рамках домовленостей Аляски", - цитують Путіна росЗМІ.

На пресконференції за підсумками державного візиту до Таджикистану Путін зазначив, що перебіг зустрічі та дискусії з президентом США Дональдом Трампом на Алясці повністю не відкривався.

"Ми ж не відкривали повністю того, про що йшлося в Анкориджі. Ми просто говорили про те, що загалом є розуміння з боку США і з боку Російської Федерації про те, куди треба було б рухатися й до чого треба прагнути, для того щоб припинити цей конфлікт (війну РФ проти України - ІФ-У), причому мирними засобами", - заявив Путін.