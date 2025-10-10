Інтерфакс-Україна
Події
15:58 10.10.2025

Путін заявляє, що Росія залишається в рамках домовленостей, досягнутих під час саміту на Алясці

1 хв читати
Путін заявляє, що Росія залишається в рамках домовленостей, досягнутих під час саміту на Алясці

Росія залишається в рамках домовленостей щодо України, яких було досягнуто під час саміту на Алясці, заявив Володимир Путін.

"Це питання складне, потребує додаткового опрацювання. Але ми залишаємося на базі тієї дискусії, яка в Анкориджі відбулася. Ми для себе тут нічого не змінюємо - вважаємо, що треба ще щось доопрацювати з обох сторін. Але загалом ми залишаємося в рамках домовленостей Аляски", - цитують Путіна росЗМІ.

На пресконференції за підсумками державного візиту до Таджикистану Путін зазначив, що перебіг зустрічі та дискусії з президентом США Дональдом Трампом на Алясці повністю не відкривався.

"Ми ж не відкривали повністю того, про що йшлося в Анкориджі. Ми просто говорили про те, що загалом є розуміння з боку США і з боку Російської Федерації про те, куди треба було б рухатися й до чого треба прагнути, для того щоб припинити цей конфлікт (війну РФ проти України - ІФ-У), причому мирними засобами", - заявив Путін.

Теги: #путін #аляска #домовленості

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:09 09.10.2025
Зеленський: Є великий ризик, що Путін справді може почати світову війну

Зеленський: Є великий ризик, що Путін справді може почати світову війну

18:37 02.10.2025
Путін брехав Трампу, що за два місяці захопить схід України, – Зеленський

Путін брехав Трампу, що за два місяці захопить схід України, – Зеленський

16:41 25.09.2025
США підняли в небо чотири F-16 для контролю над чотирма російськими літаками біля Аляски

США підняли в небо чотири F-16 для контролю над чотирма російськими літаками біля Аляски

17:01 24.09.2025
Путін хоче розширювати війну, ми маємо побудувати нову безпекову архітектуру – Зеленський

Путін хоче розширювати війну, ми маємо побудувати нову безпекову архітектуру – Зеленський

00:36 21.09.2025
Келлог: Путін – "нехороша людина", війна України з РФ – це боротьба добра зі злом

Келлог: Путін – "нехороша людина", війна України з РФ – це боротьба добра зі злом

07:07 20.09.2025
Келлог: Трамп не торгує українською землею, але треба прийняти реальність

Келлог: Трамп не торгує українською землею, але треба прийняти реальність

00:56 16.09.2025
Зеленський: Путін прагне обдурити Трампа та домогтися відтермінування санкцій

Зеленський: Путін прагне обдурити Трампа та домогтися відтермінування санкцій

17:12 09.09.2025
В РФ бояться повернення додому учасників війни в Україні – ЗМІ

В РФ бояться повернення додому учасників війни в Україні – ЗМІ

07:44 08.09.2025
Трамп анонсував розмову з Путіним та зустріч з європейськими лідерами

Трамп анонсував розмову з Путіним та зустріч з європейськими лідерами

22:02 07.09.2025
Зустріч із Трампом на Алясці дала Путіну те, що він хотів – Зеленський

Зустріч із Трампом на Алясці дала Путіну те, що він хотів – Зеленський

ВАЖЛИВЕ

Енергетики повністю заживили споживачів Черкащини й частково зменшили обсяг відключень на Харківщині – Міненерго

Аварійні відключення е/е станом на 13:00 зберігаються в Києві та 8 областях, на Чернігівщині тривають погодинні – Міненерго

Енергетики заживили вже 270 тис. споживачів у Києві, скасували спецграфіки в кількох областях – глава Міненерго

Перехід на графіки погодинних відключень е/е залежатиме від наслідків ударів та часу відновлення енергооб’єктів – глава Міненерго

Збито/подавлено 420 цілей, зафіксовано прямі влучання 13 ракет та 60 ударних БпЛА на 19 локаціях, падіння уламків на 7 локаціях – ПС ЗСУ

ОСТАННЄ

Двоє цивільних зазнали поранень через ворожі атаки на Сумщині

Компенсацій за програмою "єВідновлення" видано на 48,3 млрд грн

Київські ТЕЦ згідно з вимогами Генштабу ЗСУ мають необхідний захист першого етапу – КМДА

Ритуальна маска з Ліберії, весільний стілець з Кенії та хрест з Ефіопії: у Києві розпочала роботу виставка "Африка: директ"

Львів розпочне тестування альтернативних систем живлення на випадок блекауту

"Зелена" гілка Київського метрополітену відновила рух у звичайному режимі

У Запоріжжі рятувальники потрапили під повторний обстріл росіян, один надзвичайник постраждав

На Харківщині від обстрілу постраждало агропідприємство

Глава МЗС Польщі Сікорський отримав звання почесного доктора Львівського університету ім. І.Франка

УКФ планує оголосити окремий конкурс для підтримки музичної індустрії в 2026 році

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА