Інтерфакс-Україна
Події
07:46 16.08.2025

Окупанти за добу втратили 1010 осіб та 139 од. спецтехніки - Генштаб

1 хв читати
Окупанти за добу втратили 1010 осіб та 139 од. спецтехніки - Генштаб

Сили оборони за добу ліквідували 1010 окупантів, 6 танків, 2 бронемашини, 42 артсистеми, 152 БПЛА, а також 139 од. авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у Facebook ранком суботи.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.08.25 орієнтовно склали особового складу – близько 1069050 (+1010) осіб, танків – 11112 (+6) од, бойових броньованих машин – 23135 (+2) од, артилерійських систем – 31540 (+42) од, РСЗВ – 1467 (+0) од, засоби ППО – 1207 (+0) од, літаків – 422 (+1) од, гелікоптерів – 340 (+0), БПЛА оперативно-тактичного рівня – 51342 (+152), крилаті ракети – 3558 (+0), кораблі / катери – 28 (+0), підводні човни – 1 (+0), автомобільна техніка та автоцистерни – 58733 (+137), спеціальна техніка – 3942 (+2)", - сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.

 

Теги: #генштаб_зсу #втрати_ворога

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:48 15.08.2025
Сили оборони завдали вночі удари по НПЗ в російській Сизрані та пункту управління в окупованому Єнакієвому

Сили оборони завдали вночі удари по НПЗ в російській Сизрані та пункту управління в окупованому Єнакієвому

07:34 15.08.2025
Окупанти за добу втратили 940 осіб та 143 од. спецтехніки

Окупанти за добу втратили 940 осіб та 143 од. спецтехніки

08:19 14.08.2025
Генштаб зафіксував впродовж доби 148 бойових зіткнень

Генштаб зафіксував впродовж доби 148 бойових зіткнень

07:53 14.08.2025
Окупанти втратили впродовж доби 990 військовослужбовців

Окупанти втратили впродовж доби 990 військовослужбовців

08:12 13.08.2025
Окупанти за добу втратили 890 осіб та 46 од. спецтехніки

Окупанти за добу втратили 890 осіб та 46 од. спецтехніки

17:16 12.08.2025
ЗСУ вживають заходів для зупинення окупантів на добропільському та покровському напрямках - Генштаб

ЗСУ вживають заходів для зупинення окупантів на добропільському та покровському напрямках - Генштаб

08:21 12.08.2025
Окупанти за добу втратили 980 осіб та 107 од. спецтехніки

Окупанти за добу втратили 980 осіб та 107 од. спецтехніки

21:33 11.08.2025
Сили оборони знищили командний пункт 85-ї бригади військ РФ на Донеччині

Сили оборони знищили командний пункт 85-ї бригади військ РФ на Донеччині

18:02 11.08.2025
Начальник Генштабу визначив перелік з 46 підрозділів для операторів дронів за "Контрактом 18-24"

Начальник Генштабу визначив перелік з 46 підрозділів для операторів дронів за "Контрактом 18-24"

07:04 11.08.2025
Окупанти втратили впродовж доби 1000 військовослужбовців

Окупанти втратили впродовж доби 1000 військовослужбовців

ВАЖЛИВЕ

ППО вночі ліквідувала 61 зі 85 ворожих БпЛА, є влучання на 12 локаціях

Трамп і Путін обговорили можливість територіальних змін України

Трамп: Поки немає угоди, я зателефоную до НАТО, звичайно я зателефоную Зеленському

Путін заявив про "досягнуту угоду" та про "початок прогресу" у врегулюванні війни в Україні

Президент США Трамп та Володимир Путін розпочали зустріч на Алясці

ОСТАННЄ

ППО вночі ліквідувала 61 зі 85 ворожих БпЛА, є влучання на 12 локаціях

Трамп і Путін обговорили можливість територіальних змін України

Окупанти протягом доби завдали 431 удар по 14 населених пунктах Запорізької області

16 серпня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Меланія Трамп надіслала лист Путіну щодо викрадених українських дітей

Поїзд Солотвино–Київ курсує резервними вагонами через ремонт на Закарпатті – "Укрзалізниця"

Трамп не виключає можливості підвищення тарифів на Китай у майбутньому

Трамп заявив про готовність взяти участь у зустрічі Зеленського та Путіна

Каліфорнійський губернатор та конгресмен-демократ розкритикували зустріч Трампа з Путіним

Трамп заявив, що Зеленський має укласти угоду з Росією

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА