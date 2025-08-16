Окупанти за добу втратили 1010 осіб та 139 од. спецтехніки - Генштаб

Сили оборони за добу ліквідували 1010 окупантів, 6 танків, 2 бронемашини, 42 артсистеми, 152 БПЛА, а також 139 од. авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у Facebook ранком суботи.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.08.25 орієнтовно склали особового складу – близько 1069050 (+1010) осіб, танків – 11112 (+6) од, бойових броньованих машин – 23135 (+2) од, артилерійських систем – 31540 (+42) од, РСЗВ – 1467 (+0) од, засоби ППО – 1207 (+0) од, літаків – 422 (+1) од, гелікоптерів – 340 (+0), БПЛА оперативно-тактичного рівня – 51342 (+152), крилаті ракети – 3558 (+0), кораблі / катери – 28 (+0), підводні човни – 1 (+0), автомобільна техніка та автоцистерни – 58733 (+137), спеціальна техніка – 3942 (+2)", - сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.