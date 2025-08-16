Трамп заявив про готовність взяти участь у зустрічі Зеленського та Путіна
Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий долучитися до майбутньої зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента РФ, щоб, за його словами, "справа була завершена".
"Ми погодили багато питань — справді багато питань було узгоджено, хоча, як ви знаєте, залишилося одне-два досить значні питання, але, думаю, тепер їх можна вирішити. Все насправді залежить від президента Зеленського, щоб це зробити, і я також сказав би, що європейські країни мають трохи більше залучитися. Але вирішальне слово — за президентом Зеленським", – сказав Трамп в інтерв’ю Fox News Шону Ханніті.
Він додав, що "якщо вони захочуть", він буде на наступній зустрічі. "Вони зараз збираються організувати зустріч між президентом Зеленським, президентом Путіним і мною. Я, мабуть, навіть не запитував про це — не те, щоб я хотів там бути, але хочу впевнитися, що справа буде завершена. І, думаю, у нас є досить хороші шанси це зробити", – наголосив Трамп.
