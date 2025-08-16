Інтерфакс-Україна
Події
05:10 16.08.2025

Трамп заявив про готовність взяти участь у зустрічі Зеленського та Путіна

1 хв читати

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий долучитися до майбутньої зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента РФ, щоб, за його словами, "справа була завершена".

"Ми погодили багато питань — справді багато питань було узгоджено, хоча, як ви знаєте, залишилося одне-два досить значні питання, але, думаю, тепер їх можна вирішити. Все насправді залежить від президента Зеленського, щоб це зробити, і я також сказав би, що європейські країни мають трохи більше залучитися. Але вирішальне слово — за президентом Зеленським", – сказав Трамп в інтерв’ю Fox News Шону Ханніті.

Він додав, що "якщо вони захочуть", він буде на наступній зустрічі. "Вони зараз збираються організувати зустріч між президентом Зеленським, президентом Путіним і мною. Я, мабуть, навіть не запитував про це — не те, щоб я хотів там бути, але хочу впевнитися, що справа буде завершена. І, думаю, у нас є досить хороші шанси це зробити", – наголосив Трамп.

Джерело: https://www.foxnews.com/video/5614615980001?cmpid=iam_web%7CPresidentTrumpHannity_0815%7C

Теги: #рф #трамп #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

04:46 16.08.2025
Каліфорнійський губернатор та конгресмен-демократ розкритикували зустріч Трампа з Путіним

Каліфорнійський губернатор та конгресмен-демократ розкритикували зустріч Трампа з Путіним

04:31 16.08.2025
Трамп заявив, що Зеленський має укласти угоду з Росією

Трамп заявив, що Зеленський має укласти угоду з Росією

03:28 16.08.2025
Трамп повертається до Вашингтону

Трамп повертається до Вашингтону

03:14 16.08.2025
Зеленський досі чекає на дзвінок від Трампа після зустрічі з Путіним – ЗМІ

Зеленський досі чекає на дзвінок від Трампа після зустрічі з Путіним – ЗМІ

03:09 16.08.2025
Путін достроково покидає Аляску

Путін достроково покидає Аляску

02:23 16.08.2025
Путін заявив про "досягнуту угоду" та про "початок прогресу" у врегулюванні війни в Україні

Путін заявив про "досягнуту угоду" та про "початок прогресу" у врегулюванні війни в Україні

18:46 15.08.2025
Порошенко в ефірі CNN запропонував "План Б" на випадок, якщо путін відмовиться від припинення вогню

Порошенко в ефірі CNN запропонував "План Б" на випадок, якщо путін відмовиться від припинення вогню

17:20 15.08.2025
Трамп обговорив з Лукашенком по телефону звільнення ув'язнених та висловив сподівання на зустріч

Трамп обговорив з Лукашенком по телефону звільнення ув'язнених та висловив сподівання на зустріч

ВАЖЛИВЕ

Трамп: Поки немає угоди, я зателефоную до НАТО, звичайно я зателефоную Зеленському

Путін заявив про "досягнуту угоду" та про "початок прогресу" у врегулюванні війни в Україні

Президент США Трамп та Володимир Путін розпочали зустріч на Алясці

"Азов" повідомив про зачищення від ворога Золотого Колодязя та шести сіл і знищення 271 окупанта – заява

Сили оборони України відкинули ворога від Золотого Колодязя, звільнено 31 кв км

ОСТАННЄ

Трамп: Поки немає угоди, я зателефоную до НАТО, звичайно я зателефоную Зеленському

ТРАМП: ПОКИ НЕМАЄ УГОДИ. Я ЗАТЕЛЕФОНУЮ ДО НАТО, ЗВИЧАЙНО Я ЗАТЕЛЕФОНУЮ ЗЕЛЕНСЬКОМУ

Завершено зустріч Трампа та Путіна у форматі три-на-три, очікується початок пресконференції

Путін розглядає можливу угоду з контролю над ядерною зброєю з США - ЗМІ

93 ОМБр "Холодний Яр" зачистила та взяла під контроль села поблизу Добропілля

Троє підлітків врятовані з тимчасово окупованих територій України – Єрмак

США можуть запровадити санкції проти "Роснефти" та "Лукойлу" через відсутність припинення вогню в Україні - ЗМІ

Сили оборони зупинили з початку доби 97 ворожих атак - Генштаб

Путін і Трамп розпочали переговори у форматі "3 на 3" без вступних заяв

Президент США Трамп та Володимир Путін розпочали зустріч на Алясці (розширена)

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА