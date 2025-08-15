Інтерфакс-Україна
19:28 15.08.2025

Апеляційна палата ВАКС залишила в силі підозру екснардепу Грановському у справі ОПЗ

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (АП ВАКС) на засіданні в п'ятницю відмовила у задоволенні скарги адвоката на повідомлення про підозру колишньому народному депутату України, який перебуває поза межами країни, повідомляється на сторінці палати у Facebook без уточнення імені екснардепа.

"Апеляційні скарги захисників залишено без задоволення… Ухвала є остаточною, набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає. Повний текст буде проголошено 20.08.2025 року о 16 годині 30 хвилин", - повідомили в АП ВАКС.

Як стало відомо агентству "Інтерфакс-Україна", мова йде про народного депутата Верховної Ради VIII скликання Олександра Грановського, підозрюваного в організації корупційної схеми із заподіянням 93,3 млн грн збитків АТ "Одеський припортовий завод" (ОПЗ).

"За даними органу досудового розслідування, вказана особа підозрюється в організації корупційної схеми, яка завдала шкоди державному підприємству хімічної галузі (ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України). Минулого року АП ВАКС надала дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно вказаної особи. Справа №991/1956/24", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, Антикорупційні органи України восени 2022 року повідомили Грановському про підозру в організації корупційної схеми у справі "Одеського припортового заводу".

У листопаді 2022 року НАБУ оголосило Грановського в розшук, а в грудні 2022 року ВАКС заочно заарештував його. За даними ЗМІ, ексдепутат перебуває за кордоном.

 

