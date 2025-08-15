Окупанти атакували дроном дорогу під Оріховом, є поранений

64-річний чоловік отримав поранення внаслідок ворожої атаки дороги у Пологівському районі Запорізької області, повідомив голова Запорізької обласної адміністрації Іван Федоров.

"Росіяни атакували FPV-дроном автодорогу неподалік Оріхова. Поранений отримує всю необхідну медичну допомогу", - написав Федоров у Телеграм.

Як повідомлялося, російські війська за минулу добу здійснили 578 обстрілів по 14 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 26 повідомлень про руйнування приватних будинків та квартир, але мирні жителі не постраждали.