Інтерфакс-Україна
Події
17:06 15.08.2025

Окупанти атакували дроном дорогу під Оріховом, є поранений

1 хв читати

64-річний чоловік отримав поранення внаслідок ворожої атаки дороги у Пологівському районі Запорізької області, повідомив голова Запорізької обласної адміністрації Іван Федоров.

"Росіяни атакували FPV-дроном автодорогу неподалік Оріхова. Поранений отримує всю необхідну медичну допомогу", - написав Федоров у Телеграм.

Як повідомлялося, російські війська за минулу добу здійснили 578 обстрілів по 14 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 26 повідомлень про руйнування приватних будинків та квартир, але мирні жителі не постраждали.

 

Теги: #запорізька #бпла_рф

