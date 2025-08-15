Інтерфакс-Україна
Події
14:17 15.08.2025

Канада розглядає можливість підтримки виробництва українських далекобійних дронів

Фото: Pixabay

Канада розглядає можливість підтримки виробництва далекобійних дронів в Україні, повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль.

"Провів зустріч з пані послом Канади в Україні Наталкою Цмоць. Сфокусувалися на розвитку співпраці у сфері оборонної промисловості. Канада вже бере участь у "данській моделі" – надзвичайно ефективному механізмі підтримки України. Обговорили нові ініціативи, які посилять українських воїнів", - написав він у телеграм-каналі в п’ятницю.

Шмигаль повідомив, що Канада готує внесок в ініціативу PURL, яка допомагає Україні отримувати озброєння та технології США. Також розглядається можливість підтримки виробництва українських далекобійних дронів, які вже демонструють високу ефективність.

"Окремо представив канадській стороні механізм Defence City – спеціальний правовий режим для розвитку оборонної екосистеми в Україні. Разом з Канадою зміцнюємо обороноздатність України та будуємо основу для тривалого і стійкого миру", - зазначив він.

Теги: #дрони #канада #виробництво

