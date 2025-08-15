Путін має серйозно поставитися до пропозиції Трампа і розпочати переговори з Україною без жодних умов – Мерц

Фото: https://www.facebook.com/MerzCDU

Через три з половиною роки після нападу на Україну з порушенням міжнародного права Росія сьогодні має можливість погодитися на припинення вогню і припинити бойові дії, заявив канцлер ФРН Фрідріх Мерц, коментуючи зустріч президента США Дональда Трампа та Володимира Путіна, заплановану на п’ятницю, 15 серпня.

"Ми очікуємо, що президент Путін серйозно поставиться до пропозиції президента Трампа про переговори і розпочне переговори з Україною без жодних умов після зустрічі на Алясці", - написав Мерц в соцмережі Х.

Він наголосив, що останніми днями Німеччина працювала разом з Україною та її європейськими союзниками, щоб вказати шлях до миру, який гарантуватиме фундаментальні інтереси безпеки Європи та України.

"Метою має стати саміт, в якому візьме участь і президент Зеленський. Там має бути досягнуто домовленості про припинення вогню. Україна потребує сильних гарантій безпеки. Територіальні питання можуть бути вирішені лише за згодою українців. Ми передали президенту Трампу ці послання чітко і одностайно, коли він їхав до Анкориджа. Я досі перебуваю з ним у контакті з цього приводу. Президент Трамп тепер може зробити значний крок до миру", - наголосив Мерц.

Він додав, що Трамп "заслуговує на подяку" за цю ініціативу та тісну координацію останніх днів.

"Під час наших останніх переговорів з європейськими партнерами ми запевнили його в нашій подальшій підтримці України. Президент Трамп може на це покластися", - додав Мерц.