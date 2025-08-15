В Рязанській області РФ вибухнув пороховий завод - ЦПД

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО (ЦПД) Андрій Коваленко повідомив, що в Рязанській області вибухнув пороховий завод.

"Пороховий завод в рязанській області вибухнув. Там в цеху знаходилось близько 50 росіян, які працювали на ВПК рф. Дивне щось сталося таке", - написав Коваленко в телеграм-каналі у п’ятницю.

Росмедіа повідомляють про трьох загиблих, та понад 20 людей постраждалих внаслідок вибуху на пороховому заводі "Еластик" у селищі Лісовий у Рязанській області. Будівлю цеху повністю зруйновано, під завалами можуть бути люди.

Офіціальні росЗМІ подають лише повідомлення МНС про те що на одному з підприємств Шиловського району Рязанської області сталося загоряння в цеху, персонал підприємства евакуйованний, але за попередньою інформацією, 5 осіб загинули, кількість постраждалих уточнюється.