Інтерфакс-Україна
Події
07:34 15.08.2025

Окупанти за добу втратили 940 осіб та 143 од. спецтехніки

1 хв читати
Окупанти за добу втратили 940 осіб та 143 од. спецтехніки

Сили оборони за добу ліквідували 940 окупантів, 2 танка, 3 бронемашини, 40 артсистем, 147 БПЛА, а також 143 од. авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у Facebook ранком п'ятниці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.08.25 орієнтовно склали особового складу – близько 1068040 (+940) осіб, танків – 11106 (+2) од, бойових броньованих машин – 23133 (+3) од, артилерійських систем – 31498 (+40) од, РСЗВ – 1467 (+1) од, засоби ППО – 1207 (+0) од, літаків – 422 (+1) од, гелікоптерів – 340 (+0), БПЛА оперативно-тактичного рівня – 51190 (+147), крилаті ракети – 3558 (+0), кораблі / катери – 28 (+0), підводні човни – 1 (+0), автомобільна техніка та автоцистерни – 58596 (+140), спеціальна техніка – 3940 (+3)", - сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.

 

Теги: #генштаб_зсу #втрати_ворога

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:19 14.08.2025
Генштаб зафіксував впродовж доби 148 бойових зіткнень

Генштаб зафіксував впродовж доби 148 бойових зіткнень

07:53 14.08.2025
Окупанти втратили впродовж доби 990 військовослужбовців

Окупанти втратили впродовж доби 990 військовослужбовців

08:12 13.08.2025
Окупанти за добу втратили 890 осіб та 46 од. спецтехніки

Окупанти за добу втратили 890 осіб та 46 од. спецтехніки

17:16 12.08.2025
ЗСУ вживають заходів для зупинення окупантів на добропільському та покровському напрямках - Генштаб

ЗСУ вживають заходів для зупинення окупантів на добропільському та покровському напрямках - Генштаб

08:21 12.08.2025
Окупанти за добу втратили 980 осіб та 107 од. спецтехніки

Окупанти за добу втратили 980 осіб та 107 од. спецтехніки

21:33 11.08.2025
Сили оборони знищили командний пункт 85-ї бригади військ РФ на Донеччині

Сили оборони знищили командний пункт 85-ї бригади військ РФ на Донеччині

18:02 11.08.2025
Начальник Генштабу визначив перелік з 46 підрозділів для операторів дронів за "Контрактом 18-24"

Начальник Генштабу визначив перелік з 46 підрозділів для операторів дронів за "Контрактом 18-24"

08:14 11.08.2025
Генштаб зафіксував впродовж доби 137 бойових зіткнень

Генштаб зафіксував впродовж доби 137 бойових зіткнень

07:04 11.08.2025
Окупанти втратили впродовж доби 1000 військовослужбовців

Окупанти втратили впродовж доби 1000 військовослужбовців

08:22 10.08.2025
Окупанти за добу втратили 950 осіб та 126 од. спецтехніки

Окупанти за добу втратили 950 осіб та 126 од. спецтехніки

ВАЖЛИВЕ

Російський Су-30СМ впав під час виконання завдання в районі Зміїного

Трамп каже, що Путін "хоче вирішити питання", та пропонує провести ще одну зустріч із Зеленським

В Україну з російського полону повернулись 84 військових і цивільних

СБУ викрила 12 поплічників Медведчука, які за завданням РФ проводять інформаційні диверсії в Україні

Зеленський і Стармер обговорили гарантії безпеки для сталого миру, якщо США вдасться дотиснути РФ до змістовної дипломатії

ОСТАННЄ

Окупанти вдарили по автомобілю на території АЗС на Сумщині

Окупанти обстріляли 14 населених пунктів Запорізької області - Федоров

Білий дім оприлюднив час зустрічі Трампа і Путіна

На Алясці пройшов мітинг на підтримку України напередодні саміту Трампа та Путіна

15 серпня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Окупанти атакували українські позиції ще на 11 напрямках - Генштаб

Росія використовує сексуальне насильство, як метод ведення війни на ТОТ - Сибіга

Сили оборони зупинили з початку доби 105 ворожих атак - Генштаб

Окупанти втратили 96 осіб на покровському напрямку - Генштаб

На Сумщині внаслідок удару ворожого FPV-дрона постраждав цивільний

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА