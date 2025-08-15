Окупанти за добу втратили 940 осіб та 143 од. спецтехніки

Сили оборони за добу ліквідували 940 окупантів, 2 танка, 3 бронемашини, 40 артсистем, 147 БПЛА, а також 143 од. авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у Facebook ранком п'ятниці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.08.25 орієнтовно склали особового складу – близько 1068040 (+940) осіб, танків – 11106 (+2) од, бойових броньованих машин – 23133 (+3) од, артилерійських систем – 31498 (+40) од, РСЗВ – 1467 (+1) од, засоби ППО – 1207 (+0) од, літаків – 422 (+1) од, гелікоптерів – 340 (+0), БПЛА оперативно-тактичного рівня – 51190 (+147), крилаті ракети – 3558 (+0), кораблі / катери – 28 (+0), підводні човни – 1 (+0), автомобільна техніка та автоцистерни – 58596 (+140), спеціальна техніка – 3940 (+3)", - сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.