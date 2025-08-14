Матернова про саміт Трампа-Путіна: Україна хоче миру, але не будь-якою ціною

Україна хоче миру, але не будь-якою ціною, тому всі екзистенційні питання щодо свого майбутнього та закінчення війни має вирішити Україна, заявила посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова.

"Україна хоче миру, але не будь-якою ціною. Я щиро сподіваюся, що Сполучені Штати та президент Трамп пам'ятатимуть про це завтра. В ім'я сьогоднішніх українських жертв та всіх інших, хто загинув унаслідок російських атак. Завтра саміт відбудеться на Алясці. Без України чи інших європейців. Однак усі екзистенційні питання щодо її майбутнього, щодо закінчення війни, має вирішити Україна. З гарантіями безпеки від своїх друзів і союзників. Інакше Путін знову вдарить", - написала Матернова в Facebook.

Вона зазначила, що поки світ дивиться на Аляску з надією на припинення вогню, росіяни продовжують вбивати мирних жителів.

"Минулої ночі в Херсонській області. Семеро загиблих. Дев'ять поранених. Понад 100 зруйнованих будинків. А коли рятувальники вивозили тіла загиблих, російський безпілотник знову вдарив, поранивши трьох офіцерів", - наголосила посол ЄС.

Джерело: https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=10162920477058363&id=586438362&rdid=7oIB6NbLk0hbXEBU