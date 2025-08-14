Інтерфакс-Україна
Події
23:00 14.08.2025

Матернова про саміт Трампа-Путіна: Україна хоче миру, але не будь-якою ціною

1 хв читати

Україна хоче миру, але не будь-якою ціною, тому всі екзистенційні питання щодо свого майбутнього та закінчення війни має вирішити Україна, заявила посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова.

"Україна хоче миру, але не будь-якою ціною. Я щиро сподіваюся, що Сполучені Штати та президент Трамп пам'ятатимуть про це завтра. В ім'я сьогоднішніх українських жертв та всіх інших, хто загинув унаслідок російських атак. Завтра саміт відбудеться на Алясці. Без України чи інших європейців. Однак усі екзистенційні питання щодо її майбутнього, щодо закінчення війни, має вирішити Україна. З гарантіями безпеки від своїх друзів і союзників. Інакше Путін знову вдарить", - написала Матернова в Facebook.

Вона зазначила, що поки світ дивиться на Аляску з надією на припинення вогню, росіяни продовжують вбивати мирних жителів.

"Минулої ночі в Херсонській області. Семеро загиблих. Дев'ять поранених. Понад 100 зруйнованих будинків. А коли рятувальники вивозили тіла загиблих, російський безпілотник знову вдарив, поранивши трьох офіцерів", - наголосила посол ЄС.

Джерело: https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=10162920477058363&id=586438362&rdid=7oIB6NbLk0hbXEBU

Теги: #мир #посол #єс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:43 14.08.2025
Сибіга: завдяки спільній трансатлантичній силі можна досягти гідного миру

Сибіга: завдяки спільній трансатлантичній силі можна досягти гідного миру

15:53 14.08.2025
У ЄС заперечили можливе ослаблення санкцій проти РФ: 19-й пакет можуть ухвалити у вересні - ЗМІ

У ЄС заперечили можливе ослаблення санкцій проти РФ: 19-й пакет можуть ухвалити у вересні - ЗМІ

21:26 13.08.2025
ЄС має бути готовий разом із Вашингтоном запровадити мита проти покупців російської нафти - глава Мінфіну США

ЄС має бути готовий разом із Вашингтоном запровадити мита проти покупців російської нафти - глава Мінфіну США

21:09 13.08.2025
Кошта назвав підсумки зустрічі щодо миру для України

Кошта назвав підсумки зустрічі щодо миру для України

18:05 13.08.2025
ЄС веде підготовку подальших санкцій проти РФ - Макрон

ЄС веде підготовку подальших санкцій проти РФ - Макрон

18:02 13.08.2025
Зеленський: Ми узгодили п’ять принципів з Трампом і європейськими лідерами щодо досягнення миру

Зеленський: Ми узгодили п’ять принципів з Трампом і європейськими лідерами щодо досягнення миру

16:46 13.08.2025
У ЄС вивчають можливість пом'якшення санкцій проти РФ у разі домовленості про припинення вогню в Україні

У ЄС вивчають можливість пом'якшення санкцій проти РФ у разі домовленості про припинення вогню в Україні

16:02 13.08.2025
ЄС сподівається на негайне 15-денне припинення вогню після зустрічі Трампа і Путіна – ЗМІ

ЄС сподівається на негайне 15-денне припинення вогню після зустрічі Трампа і Путіна – ЗМІ

15:55 12.08.2025
Швейцарія слідом за ЄС розширила санкції щодо Росії

Швейцарія слідом за ЄС розширила санкції щодо Росії

08:54 12.08.2025
Глава комітету Ради Гетманцев закликає до діалогу з суспільством про "формулу миру"

Глава комітету Ради Гетманцев закликає до діалогу з суспільством про "формулу миру"

ВАЖЛИВЕ

Російський Су-30СМ впав під час виконання завдання в районі Зміїного

Трамп каже, що Путін "хоче вирішити питання", та пропонує провести ще одну зустріч із Зеленським

В Україну з російського полону повернулись 84 військових і цивільних

СБУ викрила 12 поплічників Медведчука, які за завданням РФ проводять інформаційні диверсії в Україні

Зеленський і Стармер обговорили гарантії безпеки для сталого миру, якщо США вдасться дотиснути РФ до змістовної дипломатії

ОСТАННЄ

Фестиваль "Bouquet Kyiv Stage" стартував в Києві

Комітет нацбезпеки рекомендував Раді ухвалити закон щодо включення ГУР МО до окремих суб’єктів державної авіації - нардеп

Трамп: Якщо зустріч з Путіним буде поганою, то завершиться дуже швидко – ЗМІ

Трамп: Важливішою за двосторонню зустріч з Путіним буде тристороння за участі Зеленського

В українському полоні понад сто громадян з 32-х країн світу, без урахування росіян

Поранення та травми, отримані військовими в полоні, прирівнюються до бойових

Президент Аргентини готовий докласти особистих зусиль до гарантій безпеки для України

Польські прикордонники затримали українських залізничників, які в'їхали до Польщі у стані алкогольного сп'яніння

У Дружківці оголошено обов'язкову евакуацію

Російський Су-30СМ впав під час виконання завдання в районі Зміїного

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА