Інтерфакс-Україна
Події
22:43 14.08.2025

Сибіга: завдяки спільній трансатлантичній силі можна досягти гідного миру

1 хв читати

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що завдяки спільній трансатлантичній силі можна досягти гідного миру, а переговори можуть бути продуктивними лише після досягнення припинення вогню.

"Позиція України та наших партнерів на шляху до миру є принциповою та чіткою: її неможливо визначити без України, а переговори можуть бути продуктивними лише після досягнення припинення вогню", - сказано в повідомленні міністерства закордонних справ України в соцмережі Х.

За його словами, Росія бачить свою головну мету у веденні війни та воліє будувати нові стіни на шляху до справедливого та тривалого миру. "Вона хоче позбавити нас свободи", - зазначив глава МЗС.

"Однак трансатлантична єдність демократій сильніша за російський імперіалізм. І саме завдяки нашій спільній трансатлантичній силі ми можемо досягти гідного миру, побудованого на надійній безпеці", – резюмував він.

Джерело: https://x.com/MFA_Ukraine/status/1956068926879625528

Теги: #мир #єдність #сибіга

