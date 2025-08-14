Інтерфакс-Україна
19:14 14.08.2025

У Дружківці оголошено обов'язкову евакуацію

Регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Донецької області прийняла рішення про оголошення обов'язкової евакуації у ряді населених пунктів Донечини, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Починаємо обов'язкову евакуацію родин з дітьми у примусовий спосіб з міста Дружківка, а також з сіл Андріївка, Варварівка, Новоандріївка, Роганське Андріївської громади", - написав Філашкін в телеграм-каналі.

Відзначається, що всього у цих населених пунктах наразі орієнтовно перебуває 1879 дітей.

"Ворог щодня обстрілює Донеччину близько 3000 разів — перебувати у регіоні дуже небезпечно для життя. Подбайте про найрідніших – про своїх дітей! Евакуюйтесь вчасно!", - закликав голова ОВА.

 

