18:23 14.08.2025

Клименко відвідав Донеччину, зустрівся з військовими і представниками ОВА

Фото: МВС

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко відвідав Донеччину і зустрівся з головою обладміністрації.

"Сьогодні працюю тут. Спілкуюся з військовими, поліцейськими, рятувальниками, працівниками сервісних підрозділів. Ситуацію у регіоні та спільні виклики обговорили з головою ОВА Вадимом Філашкіним. Евакуація та підтримка місцевого населення - основне завдання", - написав Клименко в телеграм-каналі.

Він заслухав доповідь про оперативну обстановку на лінії фронту від командира 1-го корпусу НГУ "Азов" Дениса "Редіса" Прокопенко.

"Впродовж 12-13 серпня у смузі відповідальності корпусу ліквідовано більш як 150 окупантів, понад 70 поранено, близько десятка взято в полон. Бойові дії тривають", - зазначив міністр.

Окремо Клименко заслухав доповіді командування бригад Нацгвардії, Держприкордонслужби, бойових підрозділів Нацполіції. Серед доповідачів – новий командир бригади НПУ "Лють" Олександр Рашевський, якого у четвер представили особовому складу.

"Також відвідав сервісний центр МВС, який продовжує працювати в укритті, з усіма заходами безпеки, поруч із людьми. Дякую кожному працівнику, який допомагає і місцевим жителям, і нашим бійцям. Фронт - це не лише лінія бою. Це кожен нацгвардієць, поліцейський, рятувальник, прикордонник, який тримає свій рубіж", - резюмував міністр.

Теги: #донеччина #клименко

