Щомісячні виплати на оренду житла отримують 248 киян, разові виплати на двомісячну оренду отримали 468 – КМДА

Фото: https://npu.gov.ua

6 тис 687 мешканців Києва, чиє житло було пошкоджене або зруйноване внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ, отримали матеріальну допомогу на загальну суму 66,87 млн грн із початку 2025 року, повідомляється на сайті Київської міської державної адміністрації (КМДА) в четвер.

"Якщо порівняти 2023 та 2024 роки з незакінченим ще 2025-м, то цього року ми виплатили вдвічі більше, ніж за 2 останні роки. Це говорить про кількість зруйнованого житла і про масштаб потреби", – зазначила заступниця голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень та відповідальна з питань безбар’єрності в Києві Марина Хонда.

Зокрема, у 2025 році одноразові виплати в розмірі 10 тис грн вже отримали понад 6 тис. осіб (загалом майже 67 млн грн), щомісячні виплати 20 тис грн на строк до 12 місяців призначені 248 мешканцям столиці, по 40 тис грн на оплату оренди житла на два місяці на час його ремонту виплачено 468 родинам (загалом понад 18 млн грн).

"Право на отримання допомоги мають власники житла, пошкодженого або зруйнованого після 24 лютого 2022 року, яке на момент звернення не відновили, за умови відсутності іншого житла в Києві та ненадання державної компенсації", - йдеться в повідомленні.