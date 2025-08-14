Інтерфакс-Україна
Події
14:33 14.08.2025

Щомісячні виплати на оренду житла отримують 248 киян, разові виплати на двомісячну оренду отримали 468 – КМДА

1 хв читати
Щомісячні виплати на оренду житла отримують 248 киян, разові виплати на двомісячну оренду отримали 468 – КМДА
Фото: https://npu.gov.ua

6 тис 687 мешканців Києва, чиє житло було пошкоджене або зруйноване внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ, отримали матеріальну допомогу на загальну суму 66,87 млн грн із початку 2025 року, повідомляється на сайті Київської міської державної адміністрації (КМДА) в четвер.

"Якщо порівняти 2023 та 2024 роки з незакінченим ще 2025-м, то цього року ми виплатили вдвічі більше, ніж за 2 останні роки. Це говорить про кількість зруйнованого житла і про масштаб потреби", – зазначила заступниця голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень та відповідальна з питань безбар’єрності в Києві Марина Хонда.

Зокрема, у 2025 році одноразові виплати в розмірі 10 тис грн вже отримали понад 6 тис. осіб (загалом майже 67 млн грн), щомісячні виплати 20 тис грн на строк до 12 місяців призначені 248 мешканцям столиці, по 40 тис грн на оплату оренди житла на два місяці на час його ремонту виплачено 468 родинам (загалом понад 18 млн грн).

"Право на отримання допомоги мають власники житла, пошкодженого або зруйнованого після 24 лютого 2022 року, яке на момент звернення не відновили, за умови відсутності іншого житла в Києві та ненадання державної компенсації", - йдеться в повідомленні.

 

Теги: #допомога #кмда

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:36 14.08.2025
ДБР викрило посадовців КМДА на розтраті бюджетних коштів під час ремонту приватизованої будівлі

ДБР викрило посадовців КМДА на розтраті бюджетних коштів під час ремонту приватизованої будівлі

20:48 13.08.2025
У КМДА закликають прокуратуру врахувати недоліки при будівництві метро у 2010 році

У КМДА закликають прокуратуру врахувати недоліки при будівництві метро у 2010 році

15:26 13.08.2025
В КМДА стверджують: голова КМВА Ткаченко не відповідає на пропозиції щодо проблеми з перепустками на комендантську годину

В КМДА стверджують: голова КМВА Ткаченко не відповідає на пропозиції щодо проблеми з перепустками на комендантську годину

20:34 12.08.2025
Україна зможе щомісячно купувати зброю на суму $1-1,5 млрд завдяки програмі PURL – Зеленський

Україна зможе щомісячно купувати зброю на суму $1-1,5 млрд завдяки програмі PURL – Зеленський

15:29 11.08.2025
МОЗ оновив маршрути допомоги звільненим із полону та перелік закладів охорони здоров’я

МОЗ оновив маршрути допомоги звільненим із полону та перелік закладів охорони здоров’я

00:09 07.08.2025
Понад 56 тис українських військових пройшли вишкіл у Великій Британії - міністр оборони Нідерландів

Понад 56 тис українських військових пройшли вишкіл у Великій Британії - міністр оборони Нідерландів

13:08 06.08.2025
Орбан відзначає важливість не поступатися інтересами угорців при допомозі біженцям з України

Орбан відзначає важливість не поступатися інтересами угорців при допомозі біженцям з України

01:38 06.08.2025
США схвалили Україну нову військову допомогу на $203,5 млн - ЗМІ

США схвалили Україну нову військову допомогу на $203,5 млн - ЗМІ

14:00 02.08.2025
Директорка департаменту КМДА Смірнова заявила правоохоронцям про стеження за нею

Директорка департаменту КМДА Смірнова заявила правоохоронцям про стеження за нею

23:09 01.08.2025
НАТО та США розробляють нову схему фінансування військової допомоги Україні - ЗМІ

НАТО та США розробляють нову схему фінансування військової допомоги Україні - ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

Зеленський і Стармер обговорили гарантії безпеки для сталого миру, якщо США вдасться дотиснути РФ до змістовної дипломатії

Внаслідок російських обстрілів на Херсонщині 7 чоловік загинуло та 9 поранено, серед них – 3 поліцейських

Україна вже має $1,5 млрд в рамках програми PURL - Зеленський

Генштаб ЗСУ повідомив про ураження НПЗ у Волгограді

Зеленський прибув до резиденції Стармера

ОСТАННЄ

Зеленський і Стармер обговорили гарантії безпеки для сталого миру, якщо США вдасться дотиснути РФ до змістовної дипломатії

Російський БпЛА поцілив по цивільному авто поблизу Куп'янська: дві людини загинули, одна поранена

Внаслідок російських обстрілів на Херсонщині 7 чоловік загинуло та 9 поранено, серед них – 3 поліцейських

Проведено другий етап спецоперації щодо переправки ухилянтів за кордон: 8 осіб затримано

Україна вбачає слід спецслужб РФ у діях затриманого в Польщі 17-річного українця

Кабмін встановив мінімальну зарплату в 25 тис. грн для фахівців із супроводу ветеранів

Глава МЗС Угорщини сподівається на відновлення поставок нафти "Дружбою" 15 серпня та знову погрожує Україні

В ЦПД спростували повідомлення про знищення виробництва українських далекобійних ракет "Сапсан"

Через ворожий удар по прикордонню на Харківщині загинув мирний мешканець

В п'ятницю в Україні без опадів, в суботу на Волині та в Карпатах місцями дощ та гроза

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА