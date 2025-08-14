Проведено другий етап спецоперації щодо переправки ухилянтів за кордон: 8 осіб затримано

Фото: https://t.me/UA_National_Police

Під час проведення другого етапу масштабної спецоперації правоохоронці перекрили десятки каналів незаконного переправлення військовозобов'язаних за кордон, про підозру повідомлено 34 особам, вісім з них затримано у процесуальному порядку, повідомили в Національній поліції України.

"За одну добу оперативники Департаменту стратегічних розслідувань та слідчі Нацполіції спільно з Держприкордонслужбою, прокурорами, ДБР та СБУ провели більше ніж 150 обшуків. Наразі 34 фігурантам вже повідомлено про підозру, 8 з них затримано у процесуальному порядку. Орієнтовна сума коштів, яку планували отримати організатори "схем" від своїх "клієнтів" становить близько $500 тис. Їм загрожує до девʼяти років увʼязнення", - йдеться у повідомленні на сайті Нацполіції.

За інформацією, серед виявлених оборудок — оформлення фіктивних медичних документів та груп інвалідності, зняття з розшуку, внесення неправдивих відомостей до системи "Шлях", а також переправлення чоловіків призовного віку поза межами пунктів пропуску пішки, човном чи у схованках автомобілів. Зловмисники організовували "клієнтам" виїзд до Молдови, Румунії, Польщі, Словаччини та Білорусі. Вартість таких "послуг" залежала від способу переправлення та коливалася від $1 тис до $25 тис з особи.

Повідомляється, що, зокрема, у Львівській області службовець одного з військових підрозділів за $4 тис обіцяв "клієнту" зняти його з розшуку та забезпечити потрібний висновок ВЛК для безперешкодного виїзду до країн Європейського Союзу.

На Одещині вигадували схеми з використанням морського транспорту, схованок в автомобілях і бронювання на підприємствах чоловіків, що підлягають мобілізації, вартість "послуг" складала від $1 тис до $15 тис.

Припинено функціонування кількох схем виїзду на Закарпатті. Так, правоохоронці за 10 метрів до кордону затримали 19 осіб, кожен з яких мав заплатити по $3 тис. Інші злочинні групи діяли з використанням перевалочних баз та маршрутів через ліс, організовували переправлення чоловіків до Румунії, Словаччини чи Молдови. Свої "послуги" зловмисники оцінювали у суму до $15 тис з особи.

На Вінниччині фігуранти за $15 тис з особи перевозили чоловіків призовного віку човнами через Дністер до Молдови.

На Миколаївщині переправляли чоловіків у вантажівках серед товару, що рухалися до Молдови. Поліцейські затримали організатора "на гарячому" під час отримання $23 тис за перетин кордон двох військовозобов'язаних.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють повне коло осіб, які можуть бути причетні до організації незаконних трансферів українських чоловіків призовного віку за межі країни.

У Нацполіції нагадали, що перший етап спецоперації відбувся на початку 2025 р. Тоді правоохоронці провели 600 обшуків по Україні й оголосили понад 60 підозр організаторам та учасникам за незаконне переправлення осіб через держкордон.

Раніше повідомлялось, що понад 150 одночасних обшуків проводять оперативники Департаменту стратегічних розслідувань та слідчі Нацполіції у межах спецоперації з перекриття каналів переправлення чоловіків призовного віку за кордон, повідомляє Нацполіція.

Заходи з викриття незаконного перетину державного кордону України проводили оперативники територіальних УСР ДСР Нацполіції спільно зі слідчими слідчих підрозділів ГУНП в областях, у співпраці з УСБУ, ТУ ДБР, прикордонниками за процесуального керівництва регіональних та спеціалізованих прокуратур.