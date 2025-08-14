Інтерфакс-Україна
Події
14:03 14.08.2025

Проведено другий етап спецоперації щодо переправки ухилянтів за кордон: 8 осіб затримано

3 хв читати
Проведено другий етап спецоперації щодо переправки ухилянтів за кордон: 8 осіб затримано
Фото: https://t.me/UA_National_Police

Під час проведення другого етапу масштабної спецоперації правоохоронці перекрили десятки каналів незаконного переправлення військовозобов'язаних за кордон, про підозру повідомлено 34 особам, вісім з них затримано у процесуальному порядку, повідомили в Національній поліції України.

"За одну добу оперативники Департаменту стратегічних розслідувань та слідчі Нацполіції спільно з Держприкордонслужбою, прокурорами, ДБР та СБУ провели більше ніж 150 обшуків. Наразі 34 фігурантам вже повідомлено про підозру, 8 з них затримано у процесуальному порядку. Орієнтовна сума коштів, яку планували отримати організатори "схем" від своїх "клієнтів" становить близько $500 тис. Їм загрожує до девʼяти років увʼязнення", - йдеться у повідомленні на сайті Нацполіції.

За інформацією, серед виявлених оборудок — оформлення фіктивних медичних документів та груп інвалідності, зняття з розшуку, внесення неправдивих відомостей до системи "Шлях", а також переправлення чоловіків призовного віку поза межами пунктів пропуску пішки, човном чи у схованках автомобілів. Зловмисники організовували "клієнтам" виїзд до Молдови, Румунії, Польщі, Словаччини та Білорусі. Вартість таких "послуг" залежала від способу переправлення та коливалася від $1 тис до $25 тис з особи.

Повідомляється, що, зокрема, у Львівській області службовець одного з військових підрозділів за $4 тис обіцяв "клієнту" зняти його з розшуку та забезпечити потрібний висновок ВЛК для безперешкодного виїзду до країн Європейського Союзу.

На Одещині вигадували схеми з використанням морського транспорту, схованок в автомобілях і бронювання на підприємствах чоловіків, що підлягають мобілізації, вартість "послуг" складала від $1 тис до $15 тис.

Припинено функціонування кількох схем виїзду на Закарпатті. Так, правоохоронці за 10 метрів до кордону затримали 19 осіб, кожен з яких мав заплатити по $3 тис. Інші злочинні групи діяли з використанням перевалочних баз та маршрутів через ліс, організовували переправлення чоловіків до Румунії, Словаччини чи Молдови. Свої "послуги" зловмисники оцінювали у суму до $15 тис з особи.

На Вінниччині фігуранти за $15 тис з особи перевозили чоловіків призовного віку човнами через Дністер до Молдови.

На Миколаївщині переправляли чоловіків у вантажівках серед товару, що рухалися до Молдови. Поліцейські затримали організатора "на гарячому" під час отримання $23 тис за перетин кордон двох військовозобов'язаних.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють повне коло осіб, які можуть бути причетні до організації незаконних трансферів українських чоловіків призовного віку за межі країни.

У Нацполіції нагадали, що перший етап спецоперації відбувся на початку 2025 р. Тоді правоохоронці провели 600 обшуків по Україні й оголосили понад 60 підозр організаторам та учасникам за незаконне переправлення осіб через держкордон.

Раніше повідомлялось, що понад 150 одночасних обшуків проводять оперативники Департаменту стратегічних розслідувань та слідчі Нацполіції у межах спецоперації з перекриття каналів переправлення чоловіків призовного віку за кордон, повідомляє Нацполіція.

Заходи з викриття незаконного перетину державного кордону України проводили оперативники територіальних УСР ДСР Нацполіції спільно зі слідчими слідчих підрозділів ГУНП в областях, у співпраці з УСБУ, ТУ ДБР, прикордонниками за процесуального керівництва регіональних та спеціалізованих прокуратур.

Теги: #ухилянти #операція #поліція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:21 13.08.2025
Поліція проводить 150 одночасних обшуків в рамках спецоперації з по викриттю схем для ухилянтів

Поліція проводить 150 одночасних обшуків в рамках спецоперації з по викриттю схем для ухилянтів

19:54 11.08.2025
Заступник начальника управління карного розшуку Харківщини намагався вивезти ухилянтів на службовому авто, проводиться службове розслідування

Заступник начальника управління карного розшуку Харківщини намагався вивезти ухилянтів на службовому авто, проводиться службове розслідування

11:34 11.08.2025
Правоохоронці викрили 27 чоловіків, які використовували фальшиві документи для уникнення мобілізації

Правоохоронці викрили 27 чоловіків, які використовували фальшиві документи для уникнення мобілізації

21:08 05.08.2025
На Одещині затримали чоловіка, який вбив поліцейського під час виконання ним службових обовʼязків

На Одещині затримали чоловіка, який вбив поліцейського під час виконання ним службових обовʼязків

18:54 05.08.2025
Поліція розслідує вибух в Дарницькому районі Києва, в результаті якого постраждали троє правоохоронців

Поліція розслідує вибух в Дарницькому районі Києва, в результаті якого постраждали троє правоохоронців

18:00 05.08.2025
Російська авіабомба влучила у житловий будинок у Куп'янську, під завалами може перебувати троє осіб

Російська авіабомба влучила у житловий будинок у Куп'янську, під завалами може перебувати троє осіб

13:19 05.08.2025
На Київщині троє місцевих жителів на замовлення РФ хотіли спалити помешкання ветерана ЗСУ

На Київщині троє місцевих жителів на замовлення РФ хотіли спалити помешкання ветерана ЗСУ

12:35 05.08.2025
Готель у Львові горів через вибух батареї кур'єрського електроскутера, серед постраждалих є неповнолітні - поліція

Готель у Львові горів через вибух батареї кур'єрського електроскутера, серед постраждалих є неповнолітні - поліція

11:20 05.08.2025
У таборі на Львівщині сталося масове отруєння дітей: відомо про 24 постраждалих - поліція

У таборі на Львівщині сталося масове отруєння дітей: відомо про 24 постраждалих - поліція

11:05 05.08.2025
У Черкасах затримали чоловіка, який через перевірку документів представниками ТЦК погрожував підірвати гранати

У Черкасах затримали чоловіка, який через перевірку документів представниками ТЦК погрожував підірвати гранати

ВАЖЛИВЕ

Зеленський і Стармер обговорили гарантії безпеки для сталого миру, якщо США вдасться дотиснути РФ до змістовної дипломатії

Внаслідок російських обстрілів на Херсонщині 7 чоловік загинуло та 9 поранено, серед них – 3 поліцейських

Україна вже має $1,5 млрд в рамках програми PURL - Зеленський

Генштаб ЗСУ повідомив про ураження НПЗ у Волгограді

Зеленський прибув до резиденції Стармера

ОСТАННЄ

Щомісячні виплати на оренду житла отримують 248 киян, разові виплати на двомісячну оренду отримали 468 – КМДА

Зеленський і Стармер обговорили гарантії безпеки для сталого миру, якщо США вдасться дотиснути РФ до змістовної дипломатії

Російський БпЛА поцілив по цивільному авто поблизу Куп'янська: дві людини загинули, одна поранена

Внаслідок російських обстрілів на Херсонщині 7 чоловік загинуло та 9 поранено, серед них – 3 поліцейських

Україна вбачає слід спецслужб РФ у діях затриманого в Польщі 17-річного українця

Кабмін встановив мінімальну зарплату в 25 тис. грн для фахівців із супроводу ветеранів

Глава МЗС Угорщини сподівається на відновлення поставок нафти "Дружбою" 15 серпня та знову погрожує Україні

В ЦПД спростували повідомлення про знищення виробництва українських далекобійних ракет "Сапсан"

Через ворожий удар по прикордонню на Харківщині загинув мирний мешканець

В п'ятницю в Україні без опадів, в суботу на Волині та в Карпатах місцями дощ та гроза

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА