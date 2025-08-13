Поліція проводить 150 одночасних обшуків в рамках спецоперації з по викриттю схем для ухилянтів

Фото: https://t.me/UA_National_Police

Понад 150 одночасних обшуків проводять в середу оперативники Департаменту стратегічних розслідувань та слідчі Нацполіції у межах спецоперації з перекриття каналів переправлення чоловіків призовного віку за кордон, повідомляє Нацполіція.

"Йдеться про організаторів та учасників груп, які допомагають чоловікам перетнути кордон в обхід офіційних пунктів пропуску, через систему "Шлях" та виготовлення медичних документів", - інформує поліція в телеграм-каналі.

В Нацполіції уточнюють, що, за наявними даними, вартість таких "послуг" сягала $25 тис. Заходи тривають по всіх областях України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Деталі спецоперації будуть оприлюднені після завершення усіх слідчих дій.