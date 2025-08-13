Інтерфакс-Україна
Події
16:21 13.08.2025

Поліція проводить 150 одночасних обшуків в рамках спецоперації з по викриттю схем для ухилянтів

1 хв читати
Поліція проводить 150 одночасних обшуків в рамках спецоперації з по викриттю схем для ухилянтів
Фото: https://t.me/UA_National_Police

Понад 150 одночасних обшуків проводять в середу оперативники Департаменту стратегічних розслідувань та слідчі Нацполіції у межах спецоперації з перекриття каналів переправлення чоловіків призовного віку за кордон, повідомляє Нацполіція.

"Йдеться про організаторів та учасників груп, які допомагають чоловікам перетнути кордон в обхід офіційних пунктів пропуску, через систему "Шлях" та виготовлення медичних документів", - інформує поліція в телеграм-каналі.

В Нацполіції уточнюють, що, за наявними даними, вартість таких "послуг" сягала $25 тис. Заходи тривають по всіх областях України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Деталі спецоперації будуть оприлюднені після завершення усіх слідчих дій.

Теги: #обшуки #ухилянти #поліція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:54 12.08.2025
Обшуки у торговців зброєю пройшли по всій Болгарії на прохання України, арештів не було

Обшуки у торговців зброєю пройшли по всій Болгарії на прохання України, арештів не було

13:50 12.08.2025
Офіс генпрокурора зареєстрував 5 проваджень щодо можливого побиття детективів НАБУ, об'єднану справу розслідує ДБР

Офіс генпрокурора зареєстрував 5 проваджень щодо можливого побиття детективів НАБУ, об'єднану справу розслідує ДБР

19:54 11.08.2025
Заступник начальника управління карного розшуку Харківщини намагався вивезти ухилянтів на службовому авто, проводиться службове розслідування

Заступник начальника управління карного розшуку Харківщини намагався вивезти ухилянтів на службовому авто, проводиться службове розслідування

21:08 05.08.2025
На Одещині затримали чоловіка, який вбив поліцейського під час виконання ним службових обовʼязків

На Одещині затримали чоловіка, який вбив поліцейського під час виконання ним службових обовʼязків

18:54 05.08.2025
Поліція розслідує вибух в Дарницькому районі Києва, в результаті якого постраждали троє правоохоронців

Поліція розслідує вибух в Дарницькому районі Києва, в результаті якого постраждали троє правоохоронців

18:00 05.08.2025
Російська авіабомба влучила у житловий будинок у Куп'янську, під завалами може перебувати троє осіб

Російська авіабомба влучила у житловий будинок у Куп'янську, під завалами може перебувати троє осіб

13:19 05.08.2025
На Київщині троє місцевих жителів на замовлення РФ хотіли спалити помешкання ветерана ЗСУ

На Київщині троє місцевих жителів на замовлення РФ хотіли спалити помешкання ветерана ЗСУ

12:35 05.08.2025
Готель у Львові горів через вибух батареї кур'єрського електроскутера, серед постраждалих є неповнолітні - поліція

Готель у Львові горів через вибух батареї кур'єрського електроскутера, серед постраждалих є неповнолітні - поліція

11:20 05.08.2025
У таборі на Львівщині сталося масове отруєння дітей: відомо про 24 постраждалих - поліція

У таборі на Львівщині сталося масове отруєння дітей: відомо про 24 постраждалих - поліція

11:05 05.08.2025
У Черкасах затримали чоловіка, який через перевірку документів представниками ТЦК погрожував підірвати гранати

У Черкасах затримали чоловіка, який через перевірку документів представниками ТЦК погрожував підірвати гранати

ВАЖЛИВЕ

Трамп сказав, що перемир’я є одним із пріоритетів у розмові з Путіним – Мерц

Зеленський щодо "історичності" зустрічі на Алясці: треба дочекатися результатів

Зеленський: сподіваємося, що центральною темою на зустрічі на Алясці буде припинення вогню, після неї у нас буде контакт з Трампом

Мерц: Після зустрічі з Путіним Трамп проінформує Зеленського й очільників європейських держав

Мерц: На Алясці мають бути обговорюватися питання української й європейської безпеки, ми передали цей меседж Трампу

ОСТАННЄ

Трамп сказав, що перемир’я є одним із пріоритетів у розмові з Путіним – Мерц

Зеленський щодо "історичності" зустрічі на Алясці: треба дочекатися результатів

Зеленський: сподіваємося, що центральною темою на зустрічі на Алясці буде припинення вогню, після неї у нас буде контакт з Трампом

Мерц: Після зустрічі з Путіним Трамп проінформує Зеленського й очільників європейських держав

Більшу вигоду для РФ від мирної угоди Трампа-Путіна очікують 50% британців, для України – 5% - YouGov

Мерц: На Алясці мають бути обговорюватися питання української й європейської безпеки, ми передали цей меседж Трампу

Ми перемагаємо у всьому – Трамп звинуватив ЗМІ у поразницьких настроях щодо зустрічі з Путіним

Голова МЗС Чехії переконався, що допомога Україні є цілеспрямованою та змістовною

ЗСУ зводять нанівець російській прорив перед зустріччю Трампа з Путіним – ЦПД

Президент Навроцький представляє Польщу під час телефонної конференції з президентом США та партнерами України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА