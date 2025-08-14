Інтерфакс-Україна
Події
13:45 14.08.2025

Україна вбачає слід спецслужб РФ у діях затриманого в Польщі 17-річного українця

2 хв читати

Посольство України в Польщі звернулося до польських компетентних органів з проханням ретельно провести розслідування справи затриманого за підозрою у вчиненні актів вандалізму 17-річного громадянина України з дотриманням його прав і вбачає в його діях провокацію спецслужб РФ.

"Посольство рішуче засуджує будь-які ганебні дії, спрямовані проти місць пам’яті. Ми розцінюємо це як провокацію російських спецслужб, спрямованих на створення напруги між нашими народами. Україна послідовно виступає за повагу до історичної пам’яті — як власної, так і пам’яті наших сусідів. Ми засуджуємо будь-які прояви вандалізму та акти ненависті", - йдеться в повідомленні посольства у Facebook.

В дипустанові наголошують, що усі, хто порушує законодавство держави, на території якої перебувають, повинні нести відповідальність згідно з чинним законодавством.

"Посольство також очікує на відповідь правоохоронних органів Польщі щодо актів вандалізму, які були вчинені раніше проти українських місць памʼяті у Польщі", - наголошується в повідомленні.

Як повідомлялося, агентство Внутрішньої безпеки Польщі (ABW) затримало громадянина України, який за наказом іноземної розвідки вчиняв акти диверсії. "ABW і поліція затримали 17-літнього громадянина України, який за наказом чужоземних спецслужб здійснював плюндрування пам’ятників жертвам УПА… і громадських будівель антипольськими написами", - повідомив міністр-координатор спецслужб Томаш Сємоняк, наголосивши, що ці дії мали на меті "збудження напруги між поляками й українцями".

Також у середу затримання українця прокоментував прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск. Як повідомляє TVN 24, Туск говорив про це на прес-конференції "після серії зустрічей лідерів країн щодо досягнення миру в Україні". "Провокування конфліктів чи ворожнечі між українцями й поляками – це дуже часто результат дій чужинських спецслужб", - цитує Туска TVN 24.

За словами голови польського уряду, це не перший випадок такого затримання. "Цей молодий українець був завербований іноземною спецслужбою. Не існує кращого подарунку для росіян… Пам’ятаймо, що майже в кожному з таких випадків саме Росія стоїть за спробами збудити конфлікти й антипольські емоції в Україні та антиукраїнські – в Польщі", - підкреслив Туск.

Теги: #польща #затримання

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

03:34 14.08.2025
В Польщі затримано українця за підозрою у вчиненні диверсій за наказом іноземної розвідки

В Польщі затримано українця за підозрою у вчиненні диверсій за наказом іноземної розвідки

18:45 13.08.2025
Консультації Трампа з європейськими літерами тривали понад годину – канцелярія президента Польщі

Консультації Трампа з європейськими літерами тривали понад годину – канцелярія президента Польщі

16:55 13.08.2025
Президент Навроцький представляє Польщу під час телефонної конференції з президентом США та партнерами України

Президент Навроцький представляє Польщу під час телефонної конференції з президентом США та партнерами України

15:55 13.08.2025
Військовослужбовець з напарником викрали фермера на Дніпропетровщині – вимагали $70 тис. за звільнення

Військовослужбовець з напарником викрали фермера на Дніпропетровщині – вимагали $70 тис. за звільнення

15:28 12.08.2025
Польща депортує 63 особи, в тому числі 57 українців, через заворушення на концерті у Варшаві – Туск

Польща депортує 63 особи, в тому числі 57 українців, через заворушення на концерті у Варшаві – Туск

11:56 12.08.2025
Туск: нагнітання напруги у стосунках України та Польщі – це путінський сценарій

Туск: нагнітання напруги у стосунках України та Польщі – це путінський сценарій

16:01 11.08.2025
Новообраний президент Польщі Навроцький обговорить із Трампом розміщення американських військ на польській території

Новообраний президент Польщі Навроцький обговорить із Трампом розміщення американських військ на польській території

15:11 11.08.2025
У Києві затримали чоловіка, який за $15-25 тис. допомагав знімати чоловіків з військового обліку

У Києві затримали чоловіка, який за $15-25 тис. допомагав знімати чоловіків з військового обліку

13:23 07.08.2025
Поліція затримала чоловіка, який відкрив стрілянину в "МакДональдзі" в Черкасах

Поліція затримала чоловіка, який відкрив стрілянину в "МакДональдзі" в Черкасах

11:27 07.08.2025
В Німеччині затримано трьох підозрюваних "громадян Рейху" з групи Рейсса

В Німеччині затримано трьох підозрюваних "громадян Рейху" з групи Рейсса

ВАЖЛИВЕ

Зеленський і Стармер обговорили гарантії безпеки для сталого миру, якщо США вдасться дотиснути РФ до змістовної дипломатії

Внаслідок російських обстрілів на Херсонщині 7 чоловік загинуло та 9 поранено, серед них – 3 поліцейських

Україна вже має $1,5 млрд в рамках програми PURL - Зеленський

Генштаб ЗСУ повідомив про ураження НПЗ у Волгограді

Зеленський прибув до резиденції Стармера

ОСТАННЄ

Щомісячні виплати на оренду житла отримують 248 киян, разові виплати на двомісячну оренду отримали 468 – КМДА

Зеленський і Стармер обговорили гарантії безпеки для сталого миру, якщо США вдасться дотиснути РФ до змістовної дипломатії

Російський БпЛА поцілив по цивільному авто поблизу Куп'янська: дві людини загинули, одна поранена

Внаслідок російських обстрілів на Херсонщині 7 чоловік загинуло та 9 поранено, серед них – 3 поліцейських

Проведено другий етап спецоперації щодо переправки ухилянтів за кордон: 8 осіб затримано

Кабмін встановив мінімальну зарплату в 25 тис. грн для фахівців із супроводу ветеранів

Глава МЗС Угорщини сподівається на відновлення поставок нафти "Дружбою" 15 серпня та знову погрожує Україні

В ЦПД спростували повідомлення про знищення виробництва українських далекобійних ракет "Сапсан"

Через ворожий удар по прикордонню на Харківщині загинув мирний мешканець

В п'ятницю в Україні без опадів, в суботу на Волині та в Карпатах місцями дощ та гроза

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА