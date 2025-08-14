Україна вбачає слід спецслужб РФ у діях затриманого в Польщі 17-річного українця

Посольство України в Польщі звернулося до польських компетентних органів з проханням ретельно провести розслідування справи затриманого за підозрою у вчиненні актів вандалізму 17-річного громадянина України з дотриманням його прав і вбачає в його діях провокацію спецслужб РФ.

"Посольство рішуче засуджує будь-які ганебні дії, спрямовані проти місць пам’яті. Ми розцінюємо це як провокацію російських спецслужб, спрямованих на створення напруги між нашими народами. Україна послідовно виступає за повагу до історичної пам’яті — як власної, так і пам’яті наших сусідів. Ми засуджуємо будь-які прояви вандалізму та акти ненависті", - йдеться в повідомленні посольства у Facebook.

В дипустанові наголошують, що усі, хто порушує законодавство держави, на території якої перебувають, повинні нести відповідальність згідно з чинним законодавством.

"Посольство також очікує на відповідь правоохоронних органів Польщі щодо актів вандалізму, які були вчинені раніше проти українських місць памʼяті у Польщі", - наголошується в повідомленні.

Як повідомлялося, агентство Внутрішньої безпеки Польщі (ABW) затримало громадянина України, який за наказом іноземної розвідки вчиняв акти диверсії. "ABW і поліція затримали 17-літнього громадянина України, який за наказом чужоземних спецслужб здійснював плюндрування пам’ятників жертвам УПА… і громадських будівель антипольськими написами", - повідомив міністр-координатор спецслужб Томаш Сємоняк, наголосивши, що ці дії мали на меті "збудження напруги між поляками й українцями".

Також у середу затримання українця прокоментував прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск. Як повідомляє TVN 24, Туск говорив про це на прес-конференції "після серії зустрічей лідерів країн щодо досягнення миру в Україні". "Провокування конфліктів чи ворожнечі між українцями й поляками – це дуже часто результат дій чужинських спецслужб", - цитує Туска TVN 24.

За словами голови польського уряду, це не перший випадок такого затримання. "Цей молодий українець був завербований іноземною спецслужбою. Не існує кращого подарунку для росіян… Пам’ятаймо, що майже в кожному з таких випадків саме Росія стоїть за спробами збудити конфлікти й антипольські емоції в Україні та антиукраїнські – в Польщі", - підкреслив Туск.