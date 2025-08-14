Інтерфакс-Україна
13:40 14.08.2025

Кабмін встановив мінімальну зарплату в 25 тис. грн для фахівців із супроводу ветеранів

Кабінет міністрів України на засіданні в середу встановив розмір мінімальної заробітної платні для фахівців із супроводу ветеранів в розмірі 25 тис. грн, повідомляється на сайті українського уряду в четвер.

"Мета нашої роботи – щоб кожен ветеран, ветеранка та їхня родина відчували реальну підтримку держави", – зазначила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

Вона також повідомила, що разом із громадськістю та Міністерством у справах ветеранів підготувала стратегію комплексної підтримки ветеранів та членів їх родин до 2030 року, яку вже почали впроваджувати, а також законопроєкт, який забезпечить цілісний підхід.

"Наступний крок – реєстрація Закону про основи державної ветеранської політики. Він враховує всі етапи ветеранського шляху та відповідає сучасним потребам", – зазначила Свириденко.

Теги: #зарплата #ветерани #фахівці

